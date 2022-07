Drie tekstregels voor (inter)nationale prijs

In juni mocht de 18-jarige Rahaf Awad uit de Rozestraat drie prijzen ophalen in Brussel.

Rahaf volgt het vijfde jaar economie-wetenschap in de Bellevueschool in Izegem. Ze is afkomstig uit Palestina en woont al zeven jaar in ons land. Ze spreekt vloeiend Nederlands. Van lerares mevrouw Lepeer kreeg de klas de opdracht om een haiku te schrijven in het Frans. Haiku’s werden enorm populair door Europees president Herman Van Rompuy, die daar een krak in is en zo’n tekstregels in de kijker zette. De leerlingen moesten een Japans gedicht in vier versregels maken.

Glimwormen

Tijdens de nacht van deze opdracht sliep Rahaf onrustig. Ze droomde dat ze in een donker bos liep, waar glimwormen haar de weg wezen. De haiku was geboren: In donkere nachten wijzen lichtgevende glimwormen mij de juiste weg. Met deze haiku mochten Rahaf en de schooldirecteur naar Brussel reizen om de prijs in ontvangst te nemen uit de handen van niemand minder dan Herman Van Rompuy. En er volgde nog groter nieuws! Rahaf won niet alleen nationaal, maar ook internationaal de eerste prijs. Ze won ook een taalstage in Frankrijk.

Het was de eerste keer dat deze eer naar de Bellevueschool in Izegem ging. Mevrouw Lepeer en heel de school mogen dus fier zijn op de prestatie van deze begaafde leerlinge.

