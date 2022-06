Drie straffe madammen runnen VTI Brugge

Met de aanstelling van Tine Vlaemynck (49) als directeur van de nieuwe vestiging Vaartdijkstraat van het VTI Brugge is het directieteam van deze school volledig nieuw. Julie Houwen (44) startte dit schooljaar als schoolhoofd in de Zandstraat. Binnenkort geeft algemeen directeur Jos Loridan de fakkel door aan Miek Kemel (42).

“Als vakverantwoordelijke en technisch adviseur heb ik eerder al kunnen proeven van een beleidsfunctie en dat motiveerde me om voluit te gaan voor deze uitdaging”, vertelt Tine Vlaemynck, die al ruim 35 jaar lesgeeft in het VTI. “Vermits huidig directeur Wim Vanhoutte de school pas eind juni verlaat, combineer ik mijn nieuwe functie tot het einde van het schooljaar nog met een lesopdracht van 8 uur wiskunde in de derde graad. Het is mijn bedoeling om de algemene en technische vakken op termijn dichter bij elkaar te brengen. Technische vakken moeten sowieso opgewaardeerd worden en daar wil ik mijn schouders onder zetten. Ik wil dat al onze leerlingen fier zijn op hun technische opleiding.”

Ook Julie Houwen, directeur van de VTI-vestiging in de Zandstraat, deelt de mening van haar nieuwe collega. “Vaak hebben ouders en zelfs leerlingen een verkeerd beeld van technisch onderwijs. We zullen er alles aan doen om vernieuwende projecten te lanceren en het technisch onderwijs in de regio te promoten. Ook een doorgedreven samenwerking tussen beide vestigingsplaatsen is één van mijn prioriteiten.”

“Een vrouw die directeur wordt van een technische school lijkt op het eerste gezicht misschien niet evident”, aldus Miek Kemel, algemeen directeur van scholengroep SKOBO. “We hebben bij de aanstelling van Tine Vlaemynck en Julie Houwen geen rekening gehouden met genderkenmerken, maar des te meer met competenties. We hebben niet expliciet een rolmodel willen doorbreken. Het is wel mooi meegenomen dat de aanstelling van twee dames aan het hoofd van het VTI wellicht kansen biedt om op termijn meer meisjes te overtuigen om een technische opleiding te volgen.”

Reacties

De nieuwe directeurs zijn blij dat de reacties op hun aanstelling heel positief waren. “Zo goed als alle collega’s reageerden enthousiast. In een mannenwereld kunnen we als vrouw misschien eigen accenten leggen, maar uiteindelijk blijft het allerbelangrijkste dat we samen met het team zorgen voor kwaliteitsvol technisch onderwijs voor onze leerlingen”, besluiten Julie Houwen en Tine Vlaemynck eensgezind. (PDC)