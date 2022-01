Drie miljoen euro voor veiliger schoolverkeer

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gaf in 2021 in West-Vlaanderen ruim 3 miljoen euro subsidies voor werken aan schoolroutes en schoolomgevingen. Geen enkele provincie kreeg meer centen. De minister roept de lokale besturen op om ook in 2022 subsidies aan te vragen.

“Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers en de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan”, aldus minister Lydia Peeters.

“Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes drastisch verhogen. Dat is nodig, want in 2020 raakten in Vlaanderen helaas 1.096 kinderen gewond bij een verkeersongeval op weg naar of terug van school. Dat zijn er 8 per schooldag. Daar wil ik iets aan doen, want kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen gaan.”

“De verkeersveiligheid in het algemeen en de bescherming van fietsers en voetgangers in het bijzonder staan dan ook centraal in het nieuwe Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. Als we bovendien de fiets als vervoermiddel willen promoten en de fietsreflex bij onze schoolgaande jeugd willen aanwakkeren, dan moeten we zorgen voor veilige fietsinfrastructuur.”

Steden en gemeenten kunnen voor knelpunten op hun wegen een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Goedgekeurde projecten komen in aanmerking voor een subsidie van 50 procent van het totale bedrag.

Fietssuggestiestroken

Van alle Vlaamse provincies kreeg West-Vlaanderen vorig jaar de meeste subsidies van de Vlaamse overheid voor veilig schoolverkeer. Zo kregen 17 West-Vlaamse gemeenten samen 2,2 miljoen euro subsidie voor het veiliger maken van in totaal 41 schoolroutes. De stad Brugge kreeg 900.000 euro voor aanpassingswerken in onder meer de Vlamingstraat, de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam.

Ook Roeselare maakte schoolroutes veiliger en kreeg 273.000 euro voor het Mandelpad, het Krommebeekpad en de Oekensestraat. De schoolroutes centrum, De Knok en Kalberg in Oostrozebeke kregen een bedrag van 207.000 euro. Negentien gemeenten ontvingen subsidies voor het veiliger maken van schoolomgevingen, in totaal werd 877.000 euro uitbetaald.

Daar is Roeselare de grote slokop met 179.000 euro voor tien schoolomgevingen, onder meer rond de Broederschool langs de Mandellaan. Oudenburg kreeg 112.000 euro voor vijf schoolomgevingen waar onder meer fietssuggestiestroken en dynamische verkeersborden werden aangebracht. Harelbeke kon op 108.000 euro rekenen voor tien schoolomgevingen waar onder meer zebrapaden met LED-verlichting kwamen.

Ook in 2022

Vlaams minister Lydia Peeters roept de lokale besturen op om de subsidie aan te vragen en zo samen werk te maken van meer verkeersveiligheid, want ook in 2022 zijn daarvoor financiële middelen beschikbaar.

“Ik wil samen met de steden en gemeenten inzetten op een verhoogde verkeersveiligheid rond en op weg naar scholen. Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op schoolroutes. Samen moeten we ervoor zorgen dat onze kinderen hun woon-schooltraject veilig kunnen afleggen”, besluit minister Peeters.

