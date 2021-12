Drie extra klassen van Basisschool De Plataan in quarantaine na grootschalige testing

GO! Basisschool De Plataan werd deze week geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal besmettingen met Covid-19. In een week tijd moesten vier klassen in quarantaine. Daarom organiseerde de school, met de steun van de Stad, het CLB en AZ Delta, een massale test voor leerlingen en leerkrachten. Een 300 tal PCR-tests werden afgelegd.

“De snelheid waarmee het virus zich plots begon te verspreiden, verplichtte ons om vlug te handelen. We moesten zo snel als mogelijk een duidelijk zicht krijgen op de reële situatie”, legt schooldirecteur Mieke Vandemaele uit.

Uit de resultaten blijkt nu dat 33 personen een positieve coronatest hebben afgelegd. Bij het schoolteam en ouders komt dit vaak als een verrassing aan, want de kinderen huppelden gisteren nog vrolijk, zonder symptomen, rond op de speelplaats.

Vijf klassen behouden normale werking

De school hoeft niet volledig op slot te gaan. Vijf klassen (uit peuter, 1ste kleuter, 4de t.e.m. 6de leerjaar) kunnen vanaf maandag hun normale werking blijven houden. Ook kinderen die recent besmet zijn geweest en hun 10 dagen quarantaine hebben uitgezeten, kunnen opnieuw naar de klas.

Van de vier klassen die al in quarantaine zaten, kunnen er twee terug opstarten. Drie bijkomende klassen zullen vanaf maandag een weekje van thuis uit moeten meevolgen.

Alle ouders werden vanavond door de school op de hoogte gebracht van de maatregelen die gelden voor de klas van hun kind.

(Bron: communicatie stad Roeselare)