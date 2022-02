Drie derdejaars studenten eventmanagement van de Vives ondersteunen De Stroate

Voor hun bachelorproef moeten deze studenten geen paper schrijven, maar een event organiseren. Gianni, Bo en Kara besloten om samen met De Stroate de benefietshow ‘Let’s Move’ in elkaar te steken.

De Stroate vzw is een cultuur- en jongerenorganisatie die Kortrijkse jongeren de kans geeft om hun talent te tonen. Met die verschillende talenten in hun community is deze benefietshow een combinatie van dans, zang, rap en poëzie. De Stroate verhuist eind dit jaar naar een nieuw gebouw en om deze verhuis te ondersteunen, schenken deze studenten al de winst van dit event naar deze fantastische vzw.

The fam is een groot deel van deze benefietshow. Deze HipHop crew onder leiding van Saartje Vandecasteele, zet hun beste performance neer. Rijmtekkie Spansman, een Kortrijkse rapper komt zijn nieuwe album ‘Ventana’ voorstellen. Van dj’s tot zangers, je kan het allemaal bewonderen op Let’s Move in de Budascoop te Kortrijk op 13 februari.

Tickets zijn nog steeds te koop via ‘Let’s Move’ De Stroate event op Facebook. Een ticket kost €8.