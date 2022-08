Drie beginnende Heulse leerkrachten over hun liefde voor onderwijs: “Fijn om kinderen iets bij te brengen”

Voor Lieze Vandromme (21), Rune Beernaert (22) en Jolien Ostyn (22) is de eerste schooldag in geen jaren zo spannend geweest. De drie Heulse boezemvrienden staan dit schooljaar voor het eerst voor de klas. Lieze wordt leerkracht in het zesde leerjaar van VBS Spes Nostra, Jolien neemt het eerste leerjaar in VBS Sint-Michiel onder haar hoede, en Rune zoekt nog volop naar een job in het kleuteronderwijs.

De passie voor het onderwijs koesteren Lieze en Jolien al van toen ze zelf in de klas zaten. “Het klinkt cliché maar het lijkt me gewoon fijn om kinderen te begeleiden en ze iets bij te brengen.”, klinkt het in koor. Vooral bij Lieze is de passie voor het onderwijs met de paplepel ingegeven. Haar mama, Veerle Demeersseman, staat al zo’n 27 jaar voor de klas en net als haar dochter in VBS Spes Nostra. “Ze is eigenlijk mijn grote voorbeeld”, aldus Lieze. Rune maakte dan weer de omgekeerde beweging: ze startte in de ouderenzorg, maar besefte al snel dat het begeleiden van de allerjongsten haar meer op het lijf geschreven is.

Vorige week kon u in deze krant nog lezen hoe schrijnend het lerarentekort is in West-Vlaanderen. Liefst 328 vacatures raken niet ingevuld, en daar zit de zware opleiding volgens de drie dames zeker voor iets tussen. “Er zijn zeker voldoende geïnteresseerden voor een job in het onderwijs, maar velen haken af tijdens de opleiding. Je hebt veel stages en ook de examens zijn niet van de poes. Na drie jaar bleven we met minder dan de helft over in mijn klas.”, zegt Lieze. Een gevoel dat ook Jolien deelt. “In mijn laatste jaar (verkort traject lager onderwijs, red.) heeft iedereen een herexamen. Dat zegt toch wel iets.”.

Veel leerkrachten in spe haken af tijdens de opleiding

Om meer nieuwe leerkrachten te vinden moet de opleiding dus zeker onder de loep genomen worden. Al verdient het leerkrachtentekort ook de nodige nuance, volgens Rune. “Het probleem situeert zich vooral in het lager en middelbaar. Ik solliciteer al meer dan een maand in het kleuteronderwijs, maar de plekjes zijn schaars.”

Werkdruk

Voor een vroege uitval is het trio niet bang.

“Als beginnende leerkracht word je wel goed begeleid. En uit eigen ervaring weet ik dat je quasi overal wel terug kunt vallen op fijne collega’s.” zegt Lieze. Al benadrukken Jolien, Rune en Lieze wel dat de werkdruk iets is waar ze zich zorgen over maken. “Je verliest veel tijd met de administratieve rompslomp. Mocht daar veranderingen in komen, kunnen we ons focussen op wat er echt toe doet: de kinderen”. aldus Jolien.

Nu ze aan de rand staan van hun eerste schooljaar als leerkracht, koesteren de dames nog een aantal ambities. Rune hoopt in de eerste plaats snel een werkplek te vinden en zo snel als mogelijk een klasje kleuters onder haar hoede te nemen. Jolien en Lieze zitten dan weer aan de twee uitersten van het lagere onderwijs. Jolien hoopt de kinderen van het eerste jaar allerhande zaken bij te brengen, van lezen over schrijven tot rekenen. Lieze krijgt de belangrijke taak om de kinderen van het zesde leerjaar klaar te stomen voor het middelbaar. (JF)