D’Oude Peerden schenkt De Toekomst 65 boeken

De seniorenvereniging D’Oude Peerden, waarin heel wat oud-leerkrachten zitten, heeft basisschool De Toekomst 1.250 euro geschonken. Daarmee kunnen volgens directeur Steven Verplancke 65 nieuwe boeken worden gekocht. Heel fijn nieuws, voor een school waar plezier vinden in het lezen zeer belangrijk is.

In basisschool De Toekomst in Avelgem is lezen belangrijk, maar ook leuk. De kleinsten worden op hun wenken bediend met prentenboeken en voorleesverhalen en de oudsten kunnen achteroverleunen bij de beste jeugdboeken. Directeur Steven Verplancke (46) is ervan overtuigd dat het beste startpunt voor kinderen het plezier vinden in het lezen is.

Vraagstuk begrijpen

“Wij zetten nu al een viertal jaar in op interactief lezen. Bij de kleuterafdeling wordt er dan gebruik gemaakt van prentenboeken en worden er aan de kindjes vragen gesteld over het verhaal. Zo zorgen we ervoor dat we de kindjes zowel op technisch vlak, het lezen, maar ook op begrijpend vlak kunnen helpen. Een kind in het eerste leerjaar kan nog zo goed lezen als je wil, het begrijpen van een tekst is minstens even belangrijk. En niet alleen op talig vlak: een wiskundig vraagstuk begrijpen lukt niet als het kind niet begrijpt wat er geschreven staat. Ook zorgen we ervoor dat de boekjes een wiskunde-insteek hebben. Zo stomen we ze klaar voor het eerste leerjaar. Daarin wordt de nadruk gelegd op optellen of aftrekken en sorteren. De kindjes moeten tegen het einde van de derde kleuterklas die begrippen kennen.”

Verplancke verwijst ook naar het ‘leespaleis’.

“Dat is eigenlijk een minibibliotheek, waar leerkrachten de boeken in een knusse omgeving kunnen gebruiken. Ook zijn er laptops waarop de oudere kinderen boeken digitaal kunnen lezen. Het leespaleis wordt nu uitgebreid dankzij de gift van 1.250 euro van de seniorenvereniging D’Oude Peerden. In die vereniging zitten oud-leerkrachten van zowel basisschool De Toekomst als van het Go! Atheneum. Met het geld dat ze geschonken hebben, kunnen we zo’n 65 gloednieuwe boeken aankopen. Het zijn vaak de kleuterboeken die het meeste geld kosten. Ze zijn gemaakt met sterker papier en we kiezen boeken met felle kleuren. Dat zijn echte juweeltjes. We hebben ook regenboxen: daarin zitten gezelschapsspelletjes maar ook boeken voor wanneer het slecht weer is.”

Durven uitdagen

Verplancke zegt dat interactief lezen de leesvaardigheid echt verbetert. “Meerdere keren per jaar zijn er genormeerde toetsen van AVI. Die worden gegeven over heel Vlaanderen en daarbij wordt de leesvaardigheid van de leerlingen getest. Ook de boeken in de bib zijn gelabeld volgens het AVI-niveau.”

“Een aspect dat wij heel belangrijk vinden is het durven uitgedaagd worden. Daarom stimuleren we de kinderen om een niveau hoger te lezen dan dat ze gewoon zijn. Dat zorgt ervoor dat ze hun grenzen verleggen.” (Merel Lechene)