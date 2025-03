Dorpsschool De Puzzel haalt kaap van 100 leerlingen: “Nieuw concept van beweegschool slaat duidelijk aan”

Basisschool De Puzzel op Zandvoorde kende een sterke groei. De dorpsschool telt nu meer dan 100 kinderen. “Onze kleinschaligheid en het nieuwe concept van beweegschool spelen een rol bij de keuze van de ouders”, luidt het. De lesgevers hebben positieve ervaringen met het nieuwe concept.

De school in de Zandvoordedorpstraat was ooit de stedelijke Gevaertschool en ging in 2014 over naar de scholengroep van het GO! (Gemeenschapsonderwijs). Het werd later een wijkafdeling van De Puzzel (in de August Vermeylenstraat). Een tweetal jaar geleden starten beide vestigingen van De Puzzel als eerste in de regio volgens het concept ‘beweegschool’. Dominiek David gaf les in Brugge, Brussel en De Puzzel en is coördinator van de Zandvoordse afdeling. Hij schetst de groei: “Vijf jaar geleden waren er 86 leerlingen. Bij de laatste telling begin februari telden we 99 leerlingen. Na de vakantie zijn er nog kinderen bijgekomen en konden we Billie-Lou verwelkomen als honderdste leerling. Tegen het einde het schooljaar zal dat aantal nog oplopen.”

Uit de cijfers blijkt dat het aantal leerlingen in het lager schommelt tussen 50 en 60, maar dat er vooral meer kleuters bij komen. “In 2020 waren er 26 kleuters, nu 48”, duidt Dominiek David de cijfers. Veel kleine dorpsschooltjes hebben het moeilijk, maar daar is in De Puzzel niets van te merken. “Over enkele jaren verwachten we in het lager een stijging van het aantal leerlingen.”

Graadklassen

Er is een team van tien lesgevers en medewerkers. “Drie kleuterjuffen en een kinderverzorgster zijn actief bij de jongsten. Onze lagere school werkt met graadklassen en drie lesgevers. Daarnaast zijn er nog eens twee mensen deeltijds aan de slag als co-teacher.”

Coördinator Dominiek David : “Via beweging wordt de leerstof geoefend.” © EFO

Dominiek David verdedigt de graadklassen: “Het betekent dat goede leerlingen de jongere kinderen kunnen helpen of dat minder goede leerlingen nog kunnen inpikken bij een jongeren groep als ze iets niet begrepen. Het co-teachen zorgt ervoor dat we de groepen kunnen opsplitsen en zo zorgen voor een meer individuele aanpak.” Dat blijkt ook tijdens ons bezoek: in twee van de drie graadklassen zijn er kleinere groepjes van een tiental kinderen die begeleid worden door een lesgever/co-teacher.

Beweegschool

Twee jaar geleden riep directeur Winny Boey (met steun van de scholengroep) De Puzzel uit tot de eerste beweegschool in de regio. “Die aanpak is concreet merkbaar in ons lessenrooster”, zegt Dominiek David. Naast de twee verplichte lestijden lichamelijke opvoedingen worden wekelijks ook nog drie lestijden aan bewegingsoefeningen ingeplant.

“Het oefenen van de vermenigvuldigingstafels gebeurt via bewegingsoefeningen. Via beweging wordt de leerstof geoefend. Daarnaast zijn er voor de derde graad ook sportklassen,, waarbij we een week naar domein Puyenbroeck trekken. We werken ook samen met Moev voor bewegingslessen. De bewegings- en yogamomenten zorgden voor een beter welbevinden. Op de speelplaats merken we minder ruzies.”

Alerte kinderen

LO-leerkracht Alix Tonon stond mee aan de basis van de beweegschool: “We maken van onze kinderen geen topsporters hoor. Naast mijn twee lesuren beweging gaan de leerkrachten ook in de klas aan de slag met beweging. Ik hoor enkel positieve geluiden.”

“Als we na de beweegoefeningen terugkeren naar de klas is het rustiger, zijn de kinderen aandachtiger en meer geconcentreerd bij taken”, vertelt leerkracht Nele Vanstechelman. © EFO

Nele Vanstechelman is al 19 jaar onderwijzeres: “Ik geef al 17 jaar les in deze school en ken dus ook de vroegere werkwijze. Ik merk dat de kinderen erg gemotiveerd zijn om de beweegoefeningen te doen. Als we nadien terugkeren naar de klas is het rustiger, zijn de kinderen aandachtiger en meer geconcentreerd bij taken. Het vergde voor mij als lesgever nascholing. Momenteel oefenen we de getallen tot 20 en de beweegoefening buiten wordt een springmoment om die getallen te oefenen.”

Ouders

Dominiek David houdt contact met (toekomstige) ouders: “Daaruit blijkt dat ouders kiezen voor een school dichtbij, al hebben we ook kinderen uit Oudenburg en Gistel. Een belangrijke beweegreden is ook onze beweegschool. Ouders kennen het principe of worden overtuigd nadat we met hen onze aanpak bespreken. Tijdens een infomoment waren hier elf ouders die interesse hadden. Dat lijkt misschien weinig, maar voor een school met 100 leerlingen is dat toch een grote belangstelling. Er zijn meerdere signalen dat onze beweegschool aanslaat.”