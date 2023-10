Doop studentenclub Kulak Praesidium Ceryneia netjes verlopen: “Iedereen moet zich welkom voelen”

De studentenclub Kulak Praesidium doopte op woensdag 180 nieuwe leden. Alles verliep vlot en rustig, zoals het volgens de preses Isenbrand Van Biervliet ook hoort. Voordien werd een doopcharter getekend, alles gebeurde onder het toezicht van de studentendecaan en het ritueel vond bovendien plaats op de campusweide van de universiteit. “Dopen zoals in de laatste 50 jaar is passé, maar zoals wij het doen, moet het kunnen.”

De studenclub Kulak Praesidum Ceryneia, dat elk academiejaar een nieuwe naam aanneemt, heeft haar nieuwe leden woensdagnamiddag gedoopt in de weide van de Kulak. De doop is een overgangsritueel dat deel uitmaakt van de folklore binnen de meeste studentenverenigingen. Zo’n 180 nieuwe studenten schreven zich daarvoor in. Het ritueel zelf werd uitgevoerd door de leden van het presidium. Elk van hen tekent zowel het doopcharter van stad Kortrijk als het KU Leuven-doopcharter. Daarnaast gebeurt alles onder het toeziend oog van de dienst studentenvoorziening en de studentendecaan Koenraad Muylaert (51).

De decaan geeft aan dat de doop voordien werd besproken met de KU Leuven zelf: “Alles werd vooraf doorgelopen met mij en de club houdt zich ook aan die afspraken. Bovendien tekende Kulak Praesidium vooraf het doopcharter van de KU Leuven, waar onder andere instaat dat er geen alcohol in de doop verwerkt mag worden. Het ritueel houdt eigenlijk elk jaar zowat hetzelfde in: de studenten worden vuil gemaakt met wat bloem en eieren. Je kan het vergelijken met een scoutsactiviteit. Het is voor ons ook heel belangrijk dat de doop op de campus gebeurt, zodat we toezicht kunnen houden.”

Grenzen respecteren

De preses (voorzitter) van de studentenclub is dit jaar Isenbrand Van Biervliet (19), een student geneeskunde uit Tielt die in Kortrijk op kot zit: “Bij ons is het de gewoonte dat je één jaar preses bent, omdat je daarna naar Leuven trekt. De focus ligt bij onze club op plezier maken, ook op de doop. Je wordt wel vuil en er wordt weleens iets geroepen, maar dat is niet vernederend. We respecteren iedereens grenzen en zijn zo inclusief mogelijk. Er komen mensen van heinde en ver om hier te studeren en we willen dat iedereen zich welkom voelt. Als iemand tijdens de doop bijvoorbeeld niet op de knieën wil gaan en dat ook aangeeft, dan zullen we de persoon in kwestie niet forceren om dat te doen.”

Wannes Dewulf (18) is een student geneeskunde uit Roeselare die post vatte aan de EHBO-stand met enkele medestudenten, voor het geval er zich een spoedgeval voordeed. Hij liet zich vorig jaar ook dopen bij de studentenclub: “Ik heb dat vooral gedaan om nieuwe mensen te leren kennen. Het is ook handig dat je vaak korting krijgt hier in Kortrijk als je in een studentenclub zit. De doop is een soort van teambuildingactiviteit. Ik was er nooit bang voor, want ik wist al dat het meeviel. Dat was wel een geruststelling. Ik heb me die dag geamuseerd en had een leuke namiddag, ook al was ik wat vuil nadien.”



Hoort erbij

Anouck Desmet (18) uit Brugge liet zich dit jaar dopen. De TEW-studente zit in haar eerste jaar aan de Kulak en wou op die manier nieuwe mensen leren kennen: “Het leek me leuk om in een studentenclub te gaan waar er vele mensen inzitten die hetzelfde studeren. Het hoort eigenlijk bij het studentenleven. Ik was niet bang voor de doop, want ik had al opgevangen dat het wel meeviel. Je wordt vuil, maar na de doop neem je dan gewoon een douche. Het presidium heeft ook gewoon veel respect. Mijn vriendin Margot, die zich ook laat dopen, heeft bijvoorbeeld gekneusde ribben en ze hebben dat duidelijk gemaakt door ‘gekneusd’ op haar voorhoofd te schrijven met een alcoholstift.”

Margot Mestdagh (18) beaamt dat: “Als ik aangeef dat iets te moeilijk is met mijn blessure, dan begrijpen ze dat en moet ik het niet doen. Bij de start vroegen ze iedereen ook of iemand een allergie had en daar wordt dan rekening mee gehouden. Alles verloopt dus respectvol. Ik ben blij dat ik dit doe, want het schept sowieso een band. Als ik later op het jaar iemand zie die samen met mij gedoopt is, dan kan ik ernaartoe stappen en zeggen: “Hé, wij zijn samen gedoopt!” Je hebt altijd iets gemeenschappelijks zo.”

Eerstejaarsstudenten TEW Margot Mestdagh (links) en Anouck Desmet © Rémi Bruggeman

Geen Sanda Dia-effect

Preses Van Biervliet ziet ten slotte ook geen ‘Sanda Dia-effect’: “Vorig jaar waren er 125 studenten ingeschreven en dit jaar 180. Ik denk dus niet dat er minder geïnteresseerden zijn door wat er gebeurd is. Bij ons zal je ook geen dergelijke toestanden meemaken. In het begin van het academiejaar informeren we iedereen zelfs in de inkomhal van de Kulak met Q&A-sessies over de doop. Ons format is altijd hetzelfde geweest. Ik denk trouwens dat een doop wel moet kunnen, als het op deze manier is. Dopen zoals in de laatste 50 jaar zijn wel passé. Iedereen lacht hier tijdens de doop en zo hoort het. Nog niemand heeft zich bij ons laten ‘ontdopen’.”