Docenten van VIVES Hogeschool niet opgezet met transformatie van campusbib

De bibliotheken van de verschillende VIVES-campussen in onze provincie ondergaan een transformatie en worden in augustus heropend als CoCon. Dat is niet naar de zin van enkele docenten en studenten.

CoCon wordt dé centrale plek binnen VIVES waar ontmoeting, inspiratie, creativiteit, kennisontwikkeling en kennisdeling centraal staan. Op deze plekken worden studenten én medewerkers maximaal ondersteund in de ontwikkeling van hun digitale, taal- en informatiecompetenties.

Dat meldt VIVES Hogeschool. De collectie wordt verplaatst naar een afgesloten ruimte en hoewel uitlenen nog steeds mogelijk blijft door middel van een reservatiesysteem stellen enkele docenten zich de vraag gesteld of we dan nog wel van een echte bibliotheek kunnen spreken.

Zonder overleg?

Studenten én docenten hebben na de transformatie van de bibliotheek geen mogelijkheid meer om te grasduinen in boeken en zo ideeën op te doen die ze kunnen inzetten in de uitoefening van hun beroep of studie. De wijziging werd volgens de malcontenten zonder overleg met de docenten beslist en enkel gecommuniceerd via de interne nieuwsbrief.

Een groot deel van de collectie wordt weggeschonken aan organisaties en/of projecten. Docenten krijgen niet de kans om het materiaal toch nog te ‘redden’ voor het weggeven wordt aan externen. “Materialen ouder dan tien jaar worden zonder uitzondering beschouwd als verouderd, terwijl sommige werken nog zeer relevant zijn”, zucht een docent. “Wij zijn toch best geplaatst om hierover te oordelen, maar met onze input wordt geen rekening gehouden.

Meerwaarde?

Het wordt docenten evenmin toegestaan om de collectie van hun vakgebied op te slaan in hun vaklokaal. Sommigen binnen VIVES vragen zich af wat de meerwaarde is om een groot deel van een waardevolle collectie voorgoed uit de Vives-archieven te verwijderen, terwijl ze nog zo vaak geraadpleegd en gebruikt wordt door personeelsleden en studenten.

De bib van VIVES wordt getransformeerd. © VIVES

Veel docenten moedigen studenten aan om bij opzoekwerk niet enkel online bronnen te raadplegen maar ook te gaan zoeken in de bibliotheek. Één van de motivaties om de bib te transformeren is dat we leven in een tijdperk waar er meer dan ooit informatie online raadpleegbaar is en dat er bijvoorbeeld in Scandinavische landen ook grote aanpassingen gebeuren aan bibliotheken om die reden.

Digitalisering?

Maar binnen VIVES worden naar verluidt bijzonder weinig stappen ondernomen om de collectie te digitaliseren. Docenten zoeken zelf naar creatieve oplossing om een deel van de collectie aan boord te houden. “Ondertussen gaat de ontmanteling van Vives-bibliotheken ongestoord en onherroepelijk verder. Enige vorm van protest wordt niet geduld. Zowel studenten als docenten begrijpen deze beslissing niet en dit zal ongetwijfeld een invloed hebben op de kwaliteit van ons onderwijs”, zo luidt een kritische stem.

Patricia Waerniers, directeur onderwijsbeleid bij VIVES, reageert als volgt op die kritiek: “Het verzamelen en bewaren van wetenschappelijke gegevens is altijd een van de belangrijkste taken geweest van een wetenschappelijk bibliotheek, die duidelijk een andere functie heeft dan een openbare bibliotheek, maar tegenwoordig wordt de functie ruimer gezien.”

Kennisdeling

“In combinatie met een steeds digitaler en groter wordende organisatie is er nood aan een plek waar ontmoeting, inspiratie, creativiteit, kennisontwikkeling en kennisdeling centraal staan. Er is nood aan een omgeving waar je als student en medewerker wordt binnengetrokken, waar je goesting krijgt om te leren en (samen) te werken, maar vooral een plek waar je graag terugkomt.”

“De bibliotheken van VIVES waren tijdens de coronaperiode ofwel helemaal gesloten ofwel enkel open na afspraak. Daardoor konden studenten niet of in mindere mate beroep doen op de diensten. Dat heeft ons ertoe aangezet om het concept van de bibliotheken te herzien.”

Leerruimtes

“In de CoCons worden studenten én medewerkers maximaal ondersteund in de ontwikkeling van hun digitale, taal- en informatiecompetenties. Hiervoor dienen de infrastructuur, collectie en dienstverlening van de bibliotheken te worden omgevormd naar open, brede en flexibele leer- en werkruimtes.”

De collectie die bestaat uit (digitale) boeken, (digitale) tijdschriften, digitale databanken, spellen, educatief materiaal, multimediamateriaal wordt uitgebreid en items blijven ontleenbaar. Zo kunnen docenten en studenten via digitale weg werken aanvragen, die dan de dag na aanvraag al in de betrokken campus aanwezig zullen zijn. Dus de collectie die vroeger uitgestald stond, blijft nu back-office beschikbaar.

Competenties

“CoCon zet, naast informatiecompetenties, heel sterk in op het ontwikkelen van digitale competenties. Zo komen er ruimtes waar studenten en docenten video’s kunnen opnemen en bewerken en podcasts kunnen maken, alsook een XR- en creatieve ruimte. Via een laagdrempelige manier komen studenten en medewerkers zo in contact met nieuwe tools en media. Er is ook een set om uit te lenen, zodat studenten bijvoorbeeld een VR-bril kunnen inzetten tijdens een stageopdracht. De omvorming van bibliotheken naar CoCons komt dus iedereen ten goede om de hedendaagse competenties te verwerven en versterken”, aldus Patricia Waerniers.