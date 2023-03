Dirk Vanlaere is terug in het Sint-Pauluscollege campus Sint-Jan Berchmans Avelgem na revalidatie

Na een revalidatie van 5 maanden geeft Dirk Vanlaere weer les in het Sint-Pauluscollege campus Sint-Jan Berchmans Avelgem. De eerste weken zal hij parttime werken op maandag-, woensdag en vrijdagvoormiddag. Zo heeft hij altijd een dag rust en dit is ook nodig. De eerste twee maanden van zijn revalidatie had hij zelfs te veel pijn om goed te slapen.

Het grote probleem is zijn knieën. Dirk Vanlaere sport al heel zijn leven. Hij voetbalde vanaf zijn 9 jaar. Tot hij zijn carrière moest beëindigen door zijn knieën. Na zijn carrière bleef hij wel voetballen in de zaal en natuurlijk als LO-leerkracht. Vorig schooljaar werd het probleem te groot en besliste hij samen met zijn dokter om een nieuwe knie te steken. Dit zijn 2 prothesen boven en onder die samen de knie ondersteunen. Het duurde 5 maanden tot hij weer les kon geven, maar de werkelijke revalidatie duurt 1 jaar.

Tijdens zijn revalidatie moet hij 50 keer naar de kine op wekelijkse basis. Thuis doet hij ook oefeningen om zijn knie soepel te krijgen. Hiervoor kreeg hij hulp via zijn zoon Simon Vanlaere die kon een spinningfiets bemachtigen voor zijn vader. Door deze fiets kon hij gemakkelijker oefeningen doen. In het begin kon hij alleen maar wiegen met de pedalen, maar eenmaal zijn knie soepeler was kon hij de pedalen rond krijgen. Zo kon hij langer en langer fietsen op zijn spinningfiets. Naast fietsen gaat hij ook gaan wandelen, in het begin kon hij maximaal 500m wandelen zijn langste wandeltocht na de revalidatie vandaag is 4,7km. Na al dit harde werk kan hij nu weer beginnen met wat hij het liefst doet lesgeven.

Hij is al 33 jaar LO-leerkracht waarvan 28 jaar in het Sint-Pauluscollege campus Sint-Jan Berchmans Avelgem. Zijn 3 kinderen gingen ook allemaal naar deze school tijdens zijn loopbaan daar. “Nu ik eindelijk weer les kan geven voel ik mij herboren”, zei Dirk Vanlaere. Hij heeft dan ook veel gemist zo is de school onlangs verhuisd naar het nieuw gebouw. Op de dag zelf was hij aanwezig, maar hij vond het pijnlijk dat hij niets meer kon doen zoals helpen met de verhuis. Hij organiseerde wel tijdens zijn revalidatie de gekende skireis van de school, maar zelf skiën zal er niet inzitten. Hij kijkt of het mogelijk is om wel een fiets te huren tijdens die reis zodat hij kan blijven bewegen. Dit is wel geen zekerheid want de prioriteit ligt bij de skireis en deze in goeie banen leiden.

Sociaal

Naast de verschillende activiteiten waar hij zijn steentje niet kon bijdragen, miste hij vooral het onder de mensen komen en met de kinderen bezig zijn. “Nu ik eindelijk weer les kan geven voel ik mij herboren.”, zei Dirk Vanlaere. Zijn drang om terug te beginnen was groot en als bonus kon hij weer kaarten met de kaartclub op school. “Eindelijk kon ik weer zeveren met iedereen van onze kaartclub, het deed duidelijk deugd weer de draad oppikken van mijn dagelijkse ritme. Gelukkig was er tijdens mijn revalidatie veel sport op tv”, zei Dirk Vanlaere. Van het wereldkampioenschap voetbal heeft hij geen match gemist van 11 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds. Hiernaast was er ook nog basket, veldrijden… Zo bleef hij in de zetel zitten voor zijn nodige rust na de verschillende oefeningen en kine. Dit moest dan ook van de dokter zonder al het sport op tv zou dit een lastigere opdracht worden voor de bedrijvige LO-leerkracht.

Hij mag nu terug lesgeven, maar dit betekent niet dat hij al volledig is gerevalideerd. Normaal duurt de revalidatie een volledig jaar. Zijn knie is nog altijd dagelijks ontstoken, maar het is draaglijk. Zo heeft hij geen medicatie meer nodig tegen de pijn en moet hij minder ijs leggen. De voorbije 5 maanden moest hij dagelijks elk uur ijs leggen op zijn knie. Toch heeft hij al wat vooruitzichten zoals de skireis met de school. Het wordt de 15de skireis die hij organiseert en hopelijk mag hij dit nog lang blijven doen. Het is wel nog afwachten hoe zijn knie evolueert. Dirk Vanlaere hoopt dat hij voor 80% terug de oude kan worden. Dit zullen de controles die hij om de paar maanden moet doen uitwijzen. Zelf heeft hij ook nog fietsdoelen deze zomer waarvoor hij volop traint en als surplus is het een goeie oefening voor zijn knie. (TB)