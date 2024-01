Dirk Declercq, directeur van IHK, gaat met pensioen: “Bouwen aan een warme school”

1 januari 2024 was voor Dirk Declercq de eerste dag van zijn pensioen. De gewezen directeur van het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie werd ter gelegenheid van de laatste schooldag van het jaar uitgezwaaid door de scholengemeenschap. Declercq wordt opgevolgd door Elke Vanacker die de nieuwe leerlingendirecteur wordt en een tandem zal vormen met Jo Willemyns, de algemene directeur van het IHK.

Als zoon van Julien Declercq en Agnes Vanhandzaeme groeide Dirk op in de Ardooisestraat in Koolskamp. Momenteel woont hij in Pittem.

Op 1 september 2008 startte Dirk Declercq samen met Jean-Pierre Ballois als het nieuwe directieteam binnen het IHK in Ardooie. Daarvoor was hij ruim twintig jaar leraar aan het VTI in Ieper. Nederlands, geschiedenis en godsdienst waren er zijn vakken. “Ik heb steeds met veel liefde voor het les geven voor de klas gestaan”, opent Dirk. “Dirk was eveneens de auteur van heel wat werken over lesmethodes Nederlands, die hij uitbracht bij de uitgeverij Van In”, pikt Jo Willemyns in. Hier, in het IHK, kreeg hij als opdracht te bouwen aan een warme en zorgzame school, samen met een gemotiveerd team van opvoeders en leerkrachten. “Een opdracht die ik graag aanvaardde, want ik ben ervan overtuigd dat een leerling goed in zijn vel moet zitten om op school goed te presteren”, aldus Dirk.

Nieuwe kansen

Als leerlingendirecteur waren de begeleiding van leerlingen en zorgverantwoordelijken zijn voornaamste opdracht binnen de school. “Dirk zette in op een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding waarbij de leerlingen jong mochten zijn, een foutje mochten maken en steeds een nieuwe kans kregen. “De rij leerlingen die in de loop van deze vijftien jaar aan mijn bureau langs kwamen voor extra studietips, een aanmoedigend duwtje in de rug of een kordate bijsturing, is eindeloos”, zegt Dirk.

Liefde voor les geven

De ervaring die hij had als lesgever in het VTI kwam hier eveneens vaak van pas, want Dirk zag het zitten om leerkrachten die ziek uitvielen of afwezig waren te vervangen in hun taak als leraar. Dirk hield immers intens van het les geven. Het vermogen om de behoeften, de zorgen en de perspectieven van de leerlingen te begrijpen en zich in te leven in hun situatie was volgens directeur Willemyns een van de sterke punten van de afscheidnemende directeur.

Op zijn laatste schooldag werd er uitgebreid afscheid genomen. ‘s Morgens stond er een oldtimer klaar om hem thuis af te halen. Dirk is immers fan van mooie oldtimers en wagens. Een erehaag van leerlingen wachtte hem op in de Wezestraat. In de sporthal wachtte hem een voorstelling van A Christmas Carol. Dat is een kerstverhaal naar het boek van Charles Dickens, een van zijn favoriete auteurs. “Dirk droomde er immers van om dit werk met de leerlingen te realiseren. Mede door de coronacrisis is dat niet gelukt. Enkele jongere collega’s hebben dit samen met een groep leerlingen voorbereid en nu als verrassing voor Dirk opgevoerd.”

De schooldag werd afgesloten met een officieel afscheid en de overhandiging van een passend geschenk en een toespraak.