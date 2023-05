Directrice van VBS Oogappel en VBS Zonnebloem Lynn Muylle (34) stopt op het einde van het schooljaar

Directrice Lynn Muylle (34) van VBS Oogappel in Lo en VBS Zonnebloem in Pollinkhove stopt op het einde van het schooljaar. Ze gaat vanaf 1 september aan de slag als inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst in het lager onderwijs.

Lynn Muylle is directrice van VBS Zonnebloem en VBS Oogappel sinds 1 september 2021. Ze volgde toen Dorine Feryn en Els Breemeersch op. Beide basisscholen moeten nu op zoek naar een nieuwe directeur.

Tevreden gevoel

“Op 1 september word ik aangesteld als inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst lager onderwijs”, laat Lynn Muylle weten. “Dat is jammer genoeg niet te combineren met het directeurschap. De start van het nieuwe schooljaar zal dus gebeuren met een nieuwe directeur.”

“Met veel bewondering heb ik bevlogen juffen bezig gezien”, klinkt ze vol lof over de leerkrachten. “Ik dank ook het bestuur voor de goede verstandhouding en alle ouders, ouderverenigingen, schoolraad, LOC en stadsbestuur voor de samenwerking. De school staat er goed voor en ik kan met een tevreden gevoel het stokje overdragen aan mijn opvolger.”