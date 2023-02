Directrice Christine van De Groeitoren in Ledegem geniet voortaan van pensioen

Een maand nadat haar zus Martine met pensioen ging in de vrije basisschool De Groeitoren in Ledegem, geniet ook zus Christine voortaan van haar pensioen.

Christine was de voorbije 18 jaar de directrice van de vrije basisschool in Rollegem-Kapelle. Daarvoor stond ze twintig jaar voor de zesdejaars in de school. “Een heel mooie periode. In mijn laatste week kreeg ik een ware verwenweek van de leerlingen en leerkrachten. Iedere klas had wel iets in petto.” Christine beleefde op dinsdag 31 januari haar laatste werkdag. Nadat ze getrakteerd werd met een ontbijt, werd ze thuis afgehaald met een oude, gele wagen. Van daar uit ging het naar de kapster. “Eigenlijk had ik een afspraak na de schooluren, maar die hadden de leerkrachten en ouders kunnen vervroegen.”

Eenmaal in school werd het afscheidsfeest voor Christine gewoon verder gezet. Een erehaag, een kaartje leggen of een massage. Niets was de leerlingen en leerkrachten te veel om hun directrice in de bloemetjes te zetten. “’s Avonds hebben mijn zus Martine en ik nog getrakteerd aan het personeel in zaal Delicatesse. Nu we samen met pensioen zijn kunnen we nog samen vaak dingen doen.” Directrice Christine wordt in Rollegem-Kapelle opgevolgd door Stijn Verhagen (43). (BF/foto JS)