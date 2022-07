Directiewissel in VBS Spes Nostra Heule

Directeur Lore Verbeke (37) uit Bissegem nam vorige week afscheid van VBS Spes Nostra. Ze start als Inspecteur Basisonderwijs bij de Vlaamse Onderwijsinspectie en wordt als schooldirecteur opgevolgd door Sascha Vanschoubroeck (42) uit Heule.

Lore Verbeke wordt opgevolgd door Sascha Vanschoubroeck. Lore werkte 16 jaar voor VBS Spes Nostra. “Ik draag de functie binnen de school met een gerust gevoel over aan Sascha”, zegt Lore. “Sascha is heel onderlegd.”

Sascha is afkomstig uit Diest en woont in Heule. Ze is gehuwd met Pascal Vandermersch en er zijn vier kinderen. Nadat haar studies gaf Sascha les en daarna werkte ze acht jaar in de bankwereld. “Ik miste het onderwijs. Mijn periode in het bankwezen bracht me wel de nodige bagage op administratief niveau bij”, zegt ze.

Nadat ze weer zeven jaar in het onderwijs stond, al een postgraduaat gevolgd had over omgaan met jongeren met autismespectrumstoornissen, een Ba-na-ba Schoolontwikkeling en een Ba-na-ba buitengewoon onderwijs gevolgd had, werd ze twee jaar geleden directeur bij Basisschool voor Buitengewoon onderwijs Bemok in Kortrijk.

Warm team

Voor Sascha directeur werd in Bemok deed ze al eens een vervangingsopdracht in VBS Spes Nostra in Heule. “Toen kon ik al eens kennismaken het het warme team. Ik hou van gedeeld leiderschap, met inbreng van elk teamlid en maak graag samen school. Bij VBS Spes Nostra werkt een directieteam van drie directeurs intensief samen.”

Sascha zal net als Lore verantwoordelijk zijn voor de vestiging in de Schoolstraat en binnen VBS Spes Nostra het pedagogisch luik voor haar rekening nemen. Ze ziet de ver doorgedreven samenwerking met directeurs Joost D’haene en Mieke Blomme helemaal zitten.

“Ik weet dat wat ik van Lore krijg goed onderbouwd is en wil hier op lange termijn iets uitbouwen met de duurzaamheid en de warmte van het hele team.” Sascha wil net als Lore ook zorgen voor verbindende momenten. “Mijn passie is onderwijs, dat was voordien al zo en dat zal zo blijven. Dat is op wandelafstand van de school woon, is daarenboven ook mooi meegenomen”, besluit Sascha.

