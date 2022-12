Directie wacht bouw van nieuwe schoolgebouwen af

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt 2.150.244 euro uit voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Oedelem. Het is een nieuwe stap in het dossier dat al jarenlang aansleept. De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar een aannemer die de spade uiteindelijk in de grond kan steken.

Bij het begin van de nieuwe legislatuur, koos het nieuwe schepencollege voor een andere aanpak en voerde het eerste plan van de architect af. Nadien lanceerden de burgemeester en schepenen een plan om de site van De Bevertjes aan de Beernemstraat om te bouwen tot schoolgebouw. Door de prijsstijgingen in de bouwsector is dat plan evenwel al een beetje afgeslankt. “Maar hopelijk wordt er geluisterd naar onze vragen en speelt men in op onze oorspronkelijke wensen in de realisatie van het uiteindelijke gebouw”, vertelt directeur Hilde Landuyt. “Het is niets te vroeg dat er een nieuwe stap wordt gezet. Het project liep vertraging op door de nieuwe plannen. Ik wacht samen met vele anderen af wat nog zal komen. Er zijn nog veel vraagtekens”, klinkt het.

Verkoop De Notelaar

In november kende Agion (Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) de effectieve subsidie toe aan de gemeente. Via een openbare aanbesteding zoekt de gemeente nu aannemers. Een timing over de verhuis naar de nieuwe gebouwen, is er nog niet. “Die site wordt nog gebruikt, dus wij zullen er zeker niet heengaan voor alles daar klaar is”, laat Landuyt nog weten. De gemeente zal de gebouwen van de huidige gemeenteschool De Notelaar verkopen, inclusief de directeurswoning aan de voorzijde. “Die heeft erfgoedwaarde. De gemeente zal dus zeker voorwaarden aan de eventuele koper opleggen. Maar zo ver is het nog lang niet. In 2024 viert de school haar 150ste verjaardag, en ook daar willen we iets bijzonder voor organiseren”, vertelt schepen van Onderwijs Ruben Strobbe (CD&V). (AVH)