Directeur vrije basisschool De Groeitoren Valentine Decorte gaat na een schooljaar al weer weg

Al na amper één schooljaar gaat directeur Valentine Decorte in vrije basisschool De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel al weer weg. Ze wordt vanaf september de nieuwe directeur in het stedelijk onderwijs in Waregem.

Valentine Decorte lichtte de ouders al in over haar beslissing. “Ik ben iedereen dankbaar voor de kansen en het vertrouwen die ik kreeg en zal zoals voordien mijn taak als directeur ter harte nemen tot het einde van mijn contract”, schrijft ze in haar e-mail.

Valentine Decorte groeide op in Ooigem, maar begon vanaf 1995 als kleuterleidster in de vrije basisschool Ave Maria in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek. In 2011 werd ze er directeur.

Naar thuisbasis

Ze gaat nu weer dichter bij huis werken, in Waregem. “Deze keuze maakte ik heel bewust omdat dit ook mijn thuisbasis en mijn vertrouwde omgeving is”, zegt ze.

In De Groeitoren volgde ze Stefaan Breughe op. Hij ging op pensioen en was achttien jaar directeur. Het schoolbestuur van de scholengroep Moorsledegem moet dus weer op zoek naar een nieuwe directeur. (EDB)