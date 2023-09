Directeur van BuSO Spermalie Kathleen Deweerdt met pensioen

Op vrijdag 29 september neemt BuSO Spermalie feestelijk afscheid van een monument van de school. Nadat ze 43 jaar als logopediste en directeur actief was in de school trekt directeur Kathleen Deweerdt (65) die dag immers de deur van haar kantoor definitief achter zich dicht.

“Ik kon eigenlijk al eerder vertrekken, maar mijn vroegste pensioendatum viel midden in de coronaperiode en dat vond ik niet het meest geschikte tijdstip om afscheid te nemen van mijn tweede thuis”, opent Kathleen Deweerdt.

Kinderen met autisme

“Het scheelde niet veel of ik had hier nooit gewerkt. Nadat ik in 1979 afstudeerde aan het HTI in Brugge was ik van plan om in het Brusselse te gaan wonen. Doordat mijn man plots toch in het Brugse aan de slag kon, wijzigden onze plannen en begon ik in januari 1980 in de school waar ik uiteindelijk 43 jaar bleef. Ik begon aanvankelijk als klasondersteunende logopediste, maar vrij snel maakte ik de overstap naar de geïntegreerde werking, waarbij therapeuten, leerkrachten en begeleiders samenwerken in de brede ondersteuning van de leerlingen”, gaat Kathleen voort.

“In de jaren 90 heb ik mijn schouders gezet onder het onderwijs voor kinderen met autisme. Dat resulteerde in 1998 in de oprichting van opleidingsvorm 4 (onderwijs dat zich specifiek richt tot jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en bijkomende problematieken, red.) in onze school.”

Nieuwe fase

In 2007 werd Kathleen Deweerdt directeur van BuSO Spermalie. Ze stond aan de wieg van twee herstructureringen die resulteerden in een opdeling van de directieopdracht. Zij werd verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactische project en het algemeen beleid van de school.

“De overdracht van de macht zal rimpelloos verlopen vermits mijn opvolger sinds 1 september samen met mij de school bestuurt. Ik ben klaar om straks aan een nieuwe fase in mijn leven te beginnen. Eindelijk zal ik eens tijd hebben om wat aan mijn fysieke conditie te werken, want ik heb mijn lichaam de voorbije jaren serieus verwaarloosd”, besluit Kathleen Deweerdt. (PDC)