Directeur van basisschool van het Brugse Sint-Lodewijkscollege Anne Dierickx gaat met pensioen

Op vrijdag 22 december trekt Anne Dierickx (61), directeur van de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege in de Spoorwegstraat, definitief de deur van haar kantoor dicht. Ze heeft er dan een loopbaan van ruim veertig jaar als onderwijzeres, beleidsondersteuner en directeur in de Sint-Lodewijksgroep opzitten.

“Het wordt toch wel even wennen, want ik zal mijn school met pijn loslaten”, vertelt Anne Dierickx in haar bekende enthousiaste stijl. “Ik kijk met een open blik naar de toekomst, maar ik ben ook blij en gelukkig voor de mooie jaren die achter mij liggen. Ik heb altijd ontzettend graag en gepassioneerd lesgegeven. Alhoewel ik in mijn jeugdjaren als Chiroleidster vertrouwd was met leiding geven, heb ik getwijfeld om de stap te zetten naar beleidswerk in het onderwijs. Eigenlijk ben ik er organisch ingegroeid om directeur te worden. Ik heb deze job twaalf jaar met passie en enthousiasme uitgeoefend. Kinderen zien groeien en bloeien, gaf me de grootste voldoening. Als directeur kunnen rekenen op een competent en gedreven team is een zegen. Ook dat geluk was voor mij weggelegd in deze school.”

In de laatste decennia is de onderwijswereld in alle opzichten grondig veranderd en dat geeft Anne Dierickx volmondig toe.

Digitalisering

“Volgens mij is de digitalisering op klas- en schoolniveau de meest ingrijpende innovatie die ik meemaakte. De huidige digitale mogelijkheden zijn een verrijking voor het lesgeven en zorgen ervoor dat leerlingen snel toegang krijgen tot een schat aan informatie.”

“Een school moet een warm nest zijn”

“Maar we moeten ook voldoende attent blijven dat we hen niet overspoelen met een overvloed aan data en vluchtige beelden. Basisvaardigheden blijven belangrijk en een school moet altijd en voor iedereen een warm nest blijven.”

Hoofd leegmaken

Van het beruchte zwarte gat is directeur Anne helemaal niet bang. “Ik had de voorbije jaren weinig tijd voor mijn hobby’s en cultuur. Dat zal nu wel anders zijn. Ik wil mijn hoofd ook leegmaken en fysiek wat actiever worden. Ook de projecten van onze kinderen en kleinkinderen wil ik graag wat meer opvolgen en ondersteunen.”

Stijn Verhulst

Anne Dierickx wordt vanaf het tweede trimester opgevolgd door Stijn Verhulst, die al een volledig jaar samen met haar deeltijds het directieambt invulde.