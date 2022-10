Directeur Sint-Andreas opgelucht dat 100 jaar oude vleugelpiano van de sloophamer gered is

Het was geen sinecure om de vleugelpiano, die al vele jaren op de zolder van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt stond, donderdagnamiddag zo goed als ongeschonden naar een veilige (geheime) bewaarplaats te verhuizen.

Directeur Kristof Dewaele haalt opgelucht adem dat de hele operatie vlot verliep. “We wisten eigenlijk niet dat deze piano zo waardevol was. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om de vleugelpiano te verhuizen, maar toen we ontdekten dat er aan de binnenzijde waardevolle koperen merktekens stonden, vonden we dat het instrument van de sloophamer gered moest worden. Er circuleerden immers geruchten om de piano in stukken te zagen en bij het sloopafval te deponeren. Dat is gelukkig niet gebeurd en nu kunnen we de vleugelpiano alsnog bewaren voor het nageslacht.”

Hofleverancier

“Ondertussen hebben we ontdekt dat pianobouwer Rönisch uit Dresden in de negentiende eeuw ook hofleverancier was”, gaat de directeur verder. “De eerste, de beste pianobouwer mag niet zomaar instrumenten leveren aan koninklijke families en ook daarom zou het jammer geweest zijn om deze vleugelpiano in stukken te zagen.”

Stemmen

Na de verhuis van de piano werd even uitgetest of het toestel muzikaal nog bruikbaar was. “De piano moet uiteraard nog gestemd worden, maar het instrument is nog perfect bruikbaar”, aldus directeur Dewaele. “We hebben een traditie als school waar vaak gezongen en gemusiceerd wordt en dat willen we in ere houden. Deze vleugelpiano zal een prominente plaats krijgen in onze nieuwe school in de Jakobinessenstraat.”

Voor een grondige restauratie van het instrument heeft de school momenteel geen budget. Ze hopen dat er zich binnenkort iemand aandient die hen kan helpen.

Restauratie

“Het zou zonde zijn om dit prachtige stuk erfgoed te laten verkommeren. We hebben het gered van de sloophamer, misschien springt Stad Brugge of iemand anders nu bij voor de restauratie”, glimlacht directeur Kristof Dewaele. (PDC)