Directeur Pieters verwelkomt 18 nieuwe personeelsleden op campus IDP: “Mentors wijzen collega’s de weg”

Donderdag gaat het nieuwe schooljaar van start en dat wordt voor heel wat leerlingen en personeel een spannende dag. Prizma Campus IdP mag dit jaar maar liefst 18 nieuwe collega’s verwelkomen. Directeur Piet Pieters kon alle plaatsjes invullen en start zo met een volledig lerarenkorps.

Op 1 september zwaaien de schoolpoorten na twee maanden zomervakantie weer open. Heel wat leerlingen starten voor het eerst op een nieuwe school, maar ook het onderwijzend personeel gaat na een welverdiende pauze weer van start.

In Prizma Campus IdP in de Dirk Martenslaan starten dit jaar liefst 18 nieuwe krachten voor een volledig schooljaar.

Prizma Campus IdP is een domeinschool voor leerlingen van het derde tot het zevende middelbaar. De school biedt een brede waaier aan praktische en theoretische studierichtingen aan. “We zijn blij dat we met een volledig korps aan het schooljaar kunnen beginnen. Ons team telt om en bij de 80 personeelsleden, maar ik moest dus op zoek naar heel wat nieuwe krachten”, vertelt Piet Pieters, directeur van de school.

“Er waren vorig schooljaar negen personeelsleden die onze school verlieten. Vier collega’s gingen met pensioen en nog eens vijf anderen kozen voor een uitdaging op een andere school of in een andere sector. Dat zijn er al heel wat en dus moest ik op zoek naar nieuw personeel wat in deze tijden geen sinecure is.”

De school mag daarnaast ook heel wat nieuwe leerlingen verwelkomen. “We starten met 496 leerlingen en dat zijn er toch ongeveer 50 meer dan vorig jaar. Met die stijging was er nog meer nood aan nieuwe collega’s”, weet Piet.

De directeur ging al in december op zoek naar nieuwe krachten. “Ik had de bui al wat voelen hangen en zo keek ik vanaf december uit naar nieuwe personeelsleden. We hebben het geluk dat we met een voltallig korps kunnen starten en daar ben ik heel blij om.”

Ervaring

De 18 nieuwe personeelsleden starten allemaal met een opdracht voor een volledig schooljaar. “Er zijn mensen die pas van de schoolbanken komen, anderen hebben dan weer jaren ervaring in de privésector of binnen het onderwijs. Het is een diverse groep die zich hopelijk snel zal thuisvoelen op onze school. We hebben hier twee mentoren die de nieuwe mensen goed opvangen en wegwijs maken en zo leren ze hier de werking kennen. We kijken in elk geval uit naar een boeiend en leerrijk schooljaar!” (Melissa Vanwijnsberghe)