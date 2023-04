Directeur Paul neemt na 60 jaar afscheid van BAMO

De leerlingen van de BAMO-school in Moorsele hebben directeur Paul Vermeersch uitgezwaaid. Na 37 jaar dienst, waarvan negen als directeur, gaat hij op pensioen. Op zijn laatste dag werd hij door de leerlingen, de leerkrachten al het personeel extra in de bloemetjes gezet.

Als peuter begon Paul Vermeersch in de BAMO school aan zijn schoolloopbaan. Zestig jaar later eindigde die op dezelfde plaats, in de BAMO school. Gezeten op een troon, waarbij de collega’s en kinderen hem een onvergetelijke dag bezorgden.

“Op zijn laatste dag als directeur hebben we Paul thuis opgehaald en verrast met een lekker ontbijt op school”, zegt leerkracht Brecht Kerkhof. “Daarna ging hij langs in heel de school om op gepaste wijze afscheid te nemen. In elke klas moest hij een opdracht uitvoeren. Ook het schoolpersoneel liet Paul niet gerust, zo moest hij onder meer voor een laatste keer de gang kuisen en de maaltijden in de refter opdienen.”

Fotoalbum

’s Middags werd al dat werk beloond met een maaltijd, samen met alle aanwezige collega’s. En om de dag af te sluiten werd Paul door de volledige school getrakteerd op een zelfgeschreven liedje met bijbehorend dansje. Als aandenken aan de prachtige dag en dito loopbaan kreeg hij een fotoalbum met een persoonlijke wens van alle klassen en personeelsleden. Fijn detail: Paul heeft gedurende die 60 jaar eigenlijk nooit de school verlaten. In de periode dat hij in het secundair en hoger onderwijs zat was zijn vader er directeur. Zodoende werd Paul vaak ingeschakeld om allerlei klusjes op de BAMO school uit te voeren.

Mathijs Forrez, leerkracht van het zesde leerjaar, volgt hem op als financieel en administratief directeur.