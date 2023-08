Directeur Matthias Archie blikt vooruit op eerste schooldag: “Dit jaar meer inschrijvingen”

Vrijdag 1 september betekent traditioneel de start van een nieuw schooljaar. Ook de katholieke scholengemeenschap in Ieper (SMSI) is er klaar voor. Wij blikken vooruit met coördinerend directeur Matthias Archie en overlopen de voornaamste nieuwigheden.

Matthias Archie begint aan zijn zesde schooljaar als coördinerend directeur van SMSI (Sint-Maartensscholen Ieper). Deze scholengroep omvat de katholieke scholen in Ieper: het College, Lyceum, Heilige Familie, VTI en Immaculata. Een nieuw schooljaar betekent ook enkele nieuwigheden. “In het Immaculata is er met Nele Verhofstadt een nieuwe directrice”, vertelt Matthias Archie (45). “Ze volgt Jan Vannobel op, die na een lange carrière als leerkracht bij het VTI en later adjunct-directeur en directeur van het Immaculata met pensioen gaat. We zullen Jan missen en kijken tegelijk uit naar de samenwerking met Nele.”

Verder zien ze bij SMSI dit scholjaar meer inschrijvingen. “Qua eerstejaars zijn dat er ongeveer 60 meer dan vorig jaar: 630 ten opzichte van 570. In totaal tellen de scholen meer dan 3.500 leerlingen, 100 meer dan vorig jaar. Mogelijk wordt dit aantal nog verder opgetrokken de komende dagen. Bepaalde leerlingen hadden nog herexamens en we zien ook instroom uit andere scholengemeenschappen. Ik las dat bepaalde scholen in andere provincies van start gaan met een pedagogische studiedag, maar in onze scholengemeenschap is dit absoluut niet het geval”, geeft Matthias Archie mee.

Op pedagogisch vlak is er dit jaar de hervorming van de derde graad. “Bepaalde richtingen kregen een nieuwe naam en hier en daar zijn er inhoudelijke vernieuwingen. Wij hebben enkele gloednieuwe richtingen zoals schoonheidsverzorging in het Immaculata, sportwetenschappen in het College en de basisoptie Sport in het Lyceum.”

“Twee jaar geleden gingen we van start met OKAN. Dat is de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, waarbij ze intensief Nederlands leren. Ook hier zien we een mooie doorstroming naar het regulier onderwijs. Er zijn zelfs leerlingen die al na één jaar doorstromen.”

Lerarentekort valt mee

Je leest en hoort veel over nijpende lerarentekorten, maar in Ieper lijkt deze tendens nog mee te vallen. “Als we op 1 september starten, zijn bijna alle vacatures ingevuld. Van de grote tekorten blijven we dus gelukkig gespaard. Als er tijdens het schooljaar leerkrachten uitvallen door ziekte, dan is het vaak moeilijker om vervangingen te vinden. In het lerarenkorps merken we de laatste jaren ook meer zij-instromers. Dertigers en veertigers die bewust kiezen voor het onderwijs. Vaak is dat een goeie match, maar evident is dat niet. Ze volgen in het begin nog een opleiding en de eerste jaren zijn vrij intensief omdat ze zich nog moeten inwerken. Ze hebben uiteraard al hun ervaring uit hun vorige job die van pas kan komen. Zo heb je in de economische richtingen bijvoorbeeld leerkrachten met een verleden in de banksector of technische profielen die vanuit de bouwsector aan de slag gaan in het VTI. De meesten doen dit fulltime, anderen combineren dit met hun zelfstandige job.”

Nieuwe campus

Dan is er ook de nieuwe scholencampus, waarbij de tweede en derde graad bij het VTI worden neergepoot. “De plannen liggen klaar, maar het dossier zit even in de koelkast. Het is wachten op een uitspraak van de Raad van State. We begrijpen dat er mensen klacht indienen, maar de termijn voor een uitspraak is veel te lang. Dit zou korter moeten kunnen. Achter de schermen blijven we keihard werken en intussen zijn we bezig met de eerste verbouwingen van de eerstegraadschool op de terreinen van de Heilige Familie en het Lyceum. Daar zijn we bezig met de inrichting van een nieuw technieklokaal en in het voorjaar maken we daar werk van een nieuwe leraarskamer. Tegen eind dit jaar willen we ook het klooster en de kloostertuinen bij de Heilige Familie aankopen. We dienen ook een dossier in om aan de kant van de Elverdingestraat, aan de overkant van de gevangenis, een atelier te bouwen voor de bouw -en houtrichtingen. Het is nog steeds onze ambitie om gelijktijdig met de bovenbouw te verhuizen en hopen dat er snel een uitspraak valt. We kunnen snel schakelen, maar het is dus wachten op groen licht. Daarna gaan we alles verder verfijnen op organisatorisch en pedagogisch vlak, zoals het schoolreglement en de schoolorganisatie. Het is cruciaal om iedereen mee te krijgen in het verhaal”, aldus Matthias Archie, die voorheen actief was als directeur in de Heilige Familie.