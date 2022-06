Directeur Lore Verbeke verlaat vbs Spes Nostra

De vrije basisschool Spes Nostra in de Schoolstraat in Heule moet op zoek naar een nieuwe directeur. Lore Verbeke (37) verlaat na dit schooljaar de school om bij de onderwijsinspectie te gaan werken.

In september 2020 nam Lore Verbeke het roer in handen van vbs Spes Nostra in de Schoolstraat, vroeger bekend als de Broederschool. Ze was er de eerste vrouwelijke directeur. Ze had zelf haar schoolleven van kleuter tot middelbaar op de banken van Spes Nostra in Heule doorgebracht.

Na haar lerarenopleiding in Torhout keerde ze in 2006 naar haar vertrouwde Spes Nostra terug waar ze voor de klas stond en ook aanvangsbegeleider in de kleuterschool was. Tien jaar later ging ze weer studeren en behaalde ze in 2019 aan de KU Leuven het masterdiploma educatieve studies. Ze werd dan pedagogisch beleidsondersteuner in vbs De Watermolen inHeule-Watermolen.

Dubbel gevoel

Uit ambitie en uit liefde voor de school – zo zei ze toen – stelde ze zich twee jaar geleden kandidaat voor het directeurschap in de Schoolstraat. “Dat bleef zo”, zegt Lore nu. “Ik was helemaal niet klaar met de school. Ooit, maar zeker nog niet onmiddellijk, dacht ik aan inspectie. Toen er eerder dit jaar een examen georganiseerd werd met het oog op een wervingsreserve voor de komende vier tot vijf jaar, wilde ik wel eens meedoen om te weten wat het inhield, zo een beetje uit nieuwsgierigheid. Het was best pittig. Tot mijn verrassing kreeg ik meteen een aanbod… De functie behelst de kwaliteitscontrole in de Vlaamse scholen. Per 1 september treed ik in dienst.”

Het is met een heel dubbel gevoel dat ze de school verlaat, zegt Lore Verbeke zelf: “Het was een heel gevoelig moment toen ik het aan mijn leerkrachten moest melden en ik zal iedereen ongelooflijk missen. Het was zeker nooit mijn bedoeling om maar twee schooljaren te blijven. Maar die trein kwam en ik wist dat ik hem niet mocht laten passeren.”

Over haar korte directeurschap spreekt iedereen vol lof. Zowel bij collega’s als ouders en leerlingen lag ze heel goed, is te horen. Ze had een heel goede visie op het onderwijs. Nu moet men op zoek naar een opvolger voor Lore Verbeke, die met haar man en twee kinderen in Bissegem woont. De vacature is geopend. Hoewel schooldirecteur een knelpuntberoep is, zouden er toch al kandidaturen zijn.

