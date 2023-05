Directeur Kristof Dewaele verlaat Sint-Andreas

Na twee hectische jaren als directeur van het Sint-Andreasinstituut neemt Kristof Dewaele (46) al afscheid van de school. Hij wordt op 1 september coördinerend directeur van Scholengroep Sint-Michiel in Roeselare.

“Het waren best pittige jaren, want het eerste jaar als directeur moest ik me inwerken en tegelijk ook de verhuis van een hele school voorbereiden. Na een tussenstop van acht maanden in de mobiele units in de Abdijbekestraat, zijn we eindelijk volledig verhuisd”, glimlacht Dewaele.

“Ik verlaat deze school en de personeelsleden met een dubbel gevoel”, gaat Dewaele verder. “Eigenlijk was ik hier twee jaar crisismanager, en daardoor ben ik gegroeid in een aantal competenties die me als coördinerend directeur ongetwijfeld goed van pas zullen komen. Ik wou hier samen met het team nog enkele jaren doorgaan, maar een opportuniteit als deze komt niet elk jaar voorbij en dan mag je niet aarzelen. Een coördinerende functie op beleidsniveau ligt me meer dan de taken van een schooldirecteur. Daarenboven is het leuk meegenomen dat ik in eigen stad kan werken. Een dagelijkse trip van vijftien minuten met de fiets naar mijn kantoor is goed voor mijn fysieke conditie.”

Kristof Dewaele laat zeker geen puinhoop achter voor zijn opvolger. Integendeel, de nieuwe directeur van Sint-Andreas kan starten in een gloednieuwe school. “Als er mensen zijn die zin hebben om een warme, kwaliteitsvolle school te leiden, dan mogen ze zeker niet aarzelen om hun kandidatuur in te dienen. We noteren voor volgend schooljaar een duidelijke stijging van het leerlingenaantal”, besluit de afscheidnemende directeur van Sint-Andreas. (PDC)