Directeur Koninklijk Werk Ibis geschorst, gerechtelijk onderzoek loopt

Algemeen directeur Philip Declercq van het Koninklijk Werk Ibis in Bredene is door de raad van bestuur van de school tijdelijk op non-actief gezet. Tegen de directeur loopt een gerechtelijk onderzoek.

Het nieuws over de tijdelijke schorsing van Philip Declercq als algemeen directeur van het Koninklijk Werk Ibis sloeg in de school in als een bom. De man is er gekend als een gedegen directeur, met een onberispelijke reputatie. Philip Declercq startte in 1985 als leerkracht in de school en staat sinds 1996 aan het hoofd, waar een honderdtal leerlingen les volgen en er ook een internaat voorzien is. De school heeft een rijke geschiedenis.

In 1906 werd ze gesticht op initiatief van Koning Albert I en was in eerste instantie gericht op kinderen uit vissersfamilies waarvan de vader op zee om het leven was gekomen. Nog altijd richt de school zich op kinderen uit kwetsbare thuissituaties. Tot op vandaag staat in het logo van de school dat ze ‘onder hoge bescherming van Zijne Majesteit de koning’ staat. De school krijgt ook regelmatig bezoek van het koningspaar en andere prominenten. De leerlingen zijn te herkennen aan het typische marine-uniform.

Over het waarom van de tijdelijke schorsing van Philip Declercq is nog maar weinig geweten. De voorzitter van de raad van bestuur, voormalig stafchef van het Belgisch leger en admiraal Willy Herteleer, houdt de lippen stijf op elkaar. “Ik weet waarom u mij belt en ik kan u alleen maar zeggen dat het geheim van het onderzoek ons niet toelaat om enige verklaring te geven”, klinkt het.

Ook secretaris Paul Gerard is discreet. “Ik weet alleen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt, maar waarover precies is mij niet duidelijk. Als bewarende maatregel hebben we er inderdaad voor gekozen om een tijdelijke schorsing op te leggen”, klinkt het. Er loopt, naast het gerechtelijk onderzoek, ook een intern tuchtonderzoek naar de geschorste directeur.

Ook bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is men karig met commentaar. “Wij kunnen enkel bevestigen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Over de inhoud daarvan kunnen we geen toelichting geven”, klinkt het.

Opmerkelijk: Philip Declercq woont op het terrein van de campus van het Koninklijk Werk Ibis in Bredene. Door de tijdelijke schorsing mag hij echter de school niet betreden. De man mag zich enkel van en naar zijn ambtswoning begeven. (LK/JRO)