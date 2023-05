Directeur Hugo Sevenois neemt afscheid van zijn leerlingen en zijn schoolteam

Na een carrière van meer dan 40 jaar in het onderwijs sluit directeur Hugo Sevenois (63) eind dit schooljaar voorgoed de schoolpoort achter zich. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger, Jimmy Maeren (39) uit Woesten, met evenveel enthousiasme en gedrevenheid de visie van het Immaculata-instituut verder zal uitdragen en samen met het schoolteam de leerlingen zal aansturen.

Als pas afgestudeerde startte Veurnaar Hugo Sevenois in 1982 zijn loopbaan als leraar Frans en Spaans in het Immaculata-instituut in De Panne. Van 1999 tot 2002 week hij even af van het Immaculata-pad en was hij directeur in het Annuntiata-instituut in Veurne.

“Daarna keerde ik terug naar Immaculata in De Panne, waar ik in 2002 werd aangesteld als directeur van het middelbaar. Die functie vulde ik in tot 2008, om mij dan tot 2011 in te zetten als coördinerend directeur van de Scholengemeenschap Veurne-Westkust. Dan werd ik opnieuw directeur in het Immaculata-Instituut. Kort samengevat: in mijn 41-jarige carrière heb ik 17 jaar lesgegeven en 24 jaar mij geëngageerd als directeur.”

Zichzelf gebleven

“In al die jaren heb ik uiteraard veel zaken zien evolueren: er is veel veranderd in de wetgeving, we hebben onze eerste stappen gezet in het digitale tijdperk en de complete digitale transformatie meegemaakt, we hebben de coronapandemie overleefd… Maar toch is onze school altijd zichzelf gebleven. Waar ik altijd heel veel belang aan heb gehecht is dat we onze leerlingen in hun kunnen en kennen begeleiden in menselijkheid.”

“Dat we daarin slagen is dankzij ons lerarenteam dat op dezelfde golflengte zit, dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Er is een sterke verbondenheid hier op school. Als er hier een nieuwe leerkracht begint, die dan om een of andere reden weer vertrekt, dan neem ik altijd afscheid met tranen in de ogen. Dat geldt ook voor leerlingen die bijvoorbeeld na een moeilijke periode of door bepaalde omstandigheden onze school verlaten.”

“Als er hier een nieuwe leerkracht begint, die dan om een of andere reden weer vertrekt, dan neem ik altijd afscheid met tranen in de ogen”

“Ik ben ook trots op het aanbod van onze activiteiten, zoals Panneia, ons schooltoneel dat een traditie is geworden, of de samenwerking rond heel wat projecten. Bijzonder is ook de unieke band, de verbinding tussen leerlingen en leerkrachten, wat aanvoelt alsof er amper een drempel is.”

Aanspreekpunt

Voor Jimmy Maeren, die de directeursfakkel overneemt, is het Immaculata-instituut eigenlijk helemaal niet nieuw. “Ik heb hier zelf mijn broek gesleten op de schoolbanken sinds mijn twaalfde”, lacht hij. “Na mijn opleiding in Torhout ‘Initiële lerarenopleiding secundair onderwijs’ (nu bachelor) kon ik meteen aan de slag als leerkracht wiskunde, fysica, wetenschapsvakken met onder meer STEM-projecten en geschiedenis.”

“In 2018 heb ik Lieve Dewaele opgevolgd als coördinator tweede graad. Daardoor ben ik nauwer beginnen samenwerken met directeur Hugo en raakte ik ook dichter betrokken bij het beleid. Je bent dan ook het aanspreekpunt en de verbindende factor tussen het schoolteam, de leerlingen, de ouders, …”

“Zo heb ik heel veel geleerd, zeker op gebied van hoe en waarom je beslissingen moet nemen, om bijvoorbeeld processen te verbeteren. Het was een complete verrassing toen Hugo begin dit jaar aankondigde dat hij eind dit schooljaar met pensioen zou gaan.”

Lepeltjesgewijs

“Omdat ik als coördinator heb gemerkt dat een team aansturen mij wel lag, en omdat je vanuit die functie ook actief kunt bijdragen tot het realiseren van doelstellingen, heb ik mij kandidaat gesteld via de vacature die het schoolbestuur had opengesteld. In 2020 heb ik trouwens nog een masteropleiding gevolgd ‘Educational Needs’ waarbij wordt gefocust op het communiceren met ouders en leerlingen, op begeleiding, op leiderschap… Ik ben heel blij dat ik nu nauw kan samenwerken met Hugo, en zo hoop ik dat de overstap vlot verloopt.”

Hugo is overtuigd dat hij in Jimmy een waardige opvolger heeft. “Samen tekenen we een plan uit en ‘lepeltjesgewijs’ geven we de informatie aan elkaar door, want er komt inderdaad heel wat bij kijken, zoals ook financiën, preventie… Samen geloven we in de toekomst van de school en als deel van het geheel van Talent-Is.” Jimmy besluit: “Het is een voordeel dat ik het korps en de school al ken, en ik spring in het bad met een flinke portie ‘goesting’.”