Directeur Domien (61) zwaait vrije basisschool ’t Brugske uit: “Ik maak plaats voor jongere generatie”

Domien Bekaert, directeur van de vrije basisschool ’t Brugske, geniet vanaf vrijdagavond van zijn pensioen. De geboren en getogen Dadizelenaar liep zelf school op de plaats waar hij later leerkracht en directeur werd. “Eigenlijk was het niet de bedoeling om in de voetsporen van mijn vader en nonkel te treden.”

De 61-jarige Domien Bekaert is een rasechte Dadizelenaar. Hij is lid bij verschillende plaatselijke verenigingen zoals de Daiseltrappers en de Ridder Janszonen en is ook al jarenlang verbonden aan de vrije basisschool ‘t Brugske. “Ik liep hier eerst zelf school. Als leerkracht gaf ik een zevental jaar les in verschillende scholen in Roeselare, Menen en Moorslede. Uiteindelijk kon ik aan de slag in eigen gemeente.”

De familie Bekaert heeft al lang een band met de plaatselijke school. “Mijn vader Walther en nonkel Guido zijn hier nog directeur geweest. Het was niet mijn bedoeling om in hun voetsporen te treden. Als leraar in het eerste en tweede leerjaar en later als ICT-coördinator binnen de school en binnen de scholengemeenschap had ik het erg naar mijn zin.”

Grote collegialiteit

Toen voormalig directeur Geert Moors zo’n vijftiental jaar geleden met pensioen ging, zocht de vrije basisschool ’t Brugske naar een nieuwe directeur. “Er waren toen geen kandidaten. De collega’s vroegen me of ik die taak zag zitten. Mocht ’t Brugske niet onder de scholengemeenschap Moorsledegem vallen, dan zou ik het niet gedaan hebben. Door mijn taak als ICT-coördinator zag ik dat de directeurs goed ondersteund werden en dat de collegialiteit binnen de verschillende scholen erg groot is. Dat overtuigde me om toch directeur te worden.”

“Ik heb hier zoveel mooie momenten mogen beleven. Er zijn erg veel mooie herinneringen”

Na vijftien mooie jaren als directeur gaat Domien Bekaert nu met pensioen. “Ik heb hier zoveel mooie momenten mogen beleven. Het enthousiasme van de kinderen, de band met de ouders, de goede samenwerking met het team van leerkrachten en personeel, evenementen zoals het grootouderfeest,… Er zijn erg veel mooie herinneringen.”

Op het einde van zijn carrière beleefde hij echter ook zijn grootste dieptepunt. “Het overlijden van kleuter Ilyas deze zomer was een erg donker moment voor onze school.” De voorbije jaren zag de afscheidnemende directeur ook de nieuwbouw op de terreinen van het voormalige Dadipark vorm krijgen. “Jammer genoeg lopen de werken erg veel vertraging op, waardoor we het gebouw nog niet in gebruik konden nemen.” Normaal gezien zou de nieuwbouw in mei af zijn.

Actief in verenigingsleven

Domien Bekaert is een familieman. “Ik zal nu meer tijd vrijmaken voor mijn vier kinderen en acht kleinkinderen. Als de school me voor iets nodig heeft, mag men me zeker roepen. Als gemachtigd opzichter zet ik me graag verder in voor de school, maar me bemoeien met wat binnen de schoolmuren gebeurt, zal ik zeker niet doen”, lacht de afscheidnemende directeur.

Hij wil de komende jaren ook extra genieten van het plaatselijke verenigingsleven. “Zo fiets ik bij wielertoeristenclub de Daiseltrappers en ben ik muzikant bij de Ridders Jans Zonen.”

Domien Bekaert wordt als directeur opgevolgd door Emely Vanhaecke. Zij was de voorbije jaren aan de slag in een school in Gits. De voorbije jaren gingen verschillende collega’s binnen de scholengemeenschap Moorsledegem op pensioen. “Ik ben nu de vijfde op twee jaar tijd. Een nieuwe generatie van jonge, enthousiaste directeurs doet nu hun uitstekende best binnen de verschillende goed draaiende scholen binnen Moorsledegem.”

Domien werd op donderdag 21 december in de bloemetjes gezet op de school. Onder andere een delegatie van de Ridder Jans Zonen en zijn familie tekenden present om samen te klinken op het pensioen van de directeur.