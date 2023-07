Directeur De Zessprong Christophe Vanpoucke wordt inspecteur

Directeur Christophe Vanpoucke (46) zal vanaf 1 september niet langer de kinderen van basisschool De Zessprong in Sint-Andries verwelkomen en uitzwaaien. Enkele dagen geleden werd hij ervan op de hoogte gebracht dat hij vanaf volgend schooljaar als onderwijsinspecteur aan de slag kan. Hij gaf negen jaar les in verschillende klassen van de school en was zestien jaar directeur in de Doornstraat.

“In februari zag ik een oproep voor deelname aan het examen voor onderwijsinspecteur passeren”, opent Christophe Vanpoucke. “Ik besloot deel te nemen en heb me heel grondig voorbereid op de verschillende proeven. Begin juni moest ik verschijnen voor de mondelinge proef en pas een tiental dagen geleden werd ik opgebeld dat ik op 16 augustus mocht beginnen aan mijn nieuwe job.”

“Deze school is eigenlijk mijn kindje en net daarom zit ik met een dubbel gevoel. Ik heb echt wel zin in deze nieuwe uitdaging, maar ik zal straks met pijn in het hart mijn school verlaten. Ik hou er immers alleen maar fijne herinneringen aan over.”

“Vooral mijn huwelijksaanvraag twee jaar geleden zal ik nooit vergeten. Dat gebeurde na de opvoering van de musical van het zesde leerjaar waaraan onze oudste dochter ook deelnam. Wegens corona was er geen publiek aanwezig in de zaal, maar via een livestream konden alle leerlingen en ouders de opvoering bekijken. Ik kreeg honderden leuke reacties. Gelukkig heeft mijn vrouw ‘ja’ geantwoord toen ik thuiskwam”, lacht Christophe Vanpoucke.

De afscheidnemende directeur beseft dat zijn nieuwe job een serieuze uitdaging betekent. “Ik weet dat heel wat nieuwe zaken op me zullen afkomen, maar ik ben bereid om hard te werken. Voorlopig weet ik niet wie me zal opvolgen, want het is allemaal heel snel gegaan.”

(PDC)