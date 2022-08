Directeur basisschool Jan Candaele neemt sabbattrimester in Alveringem

Jan Candaele, directeur van de vrije basisschool in Alveringem, neemt vanaf 1 september een sabbattrimester. Het is iets wat hij al langer wilde doen en waarvoor hij nu het juiste moment heeft gevonden. Leerkrachten El Patfoort en Nele Devreker zullen hem in duobaan vervangen. “Wij zien dat helemaal zitten”, zeggen zij.

Jan Candaele (46) uit Pollinkhove is ondertussen zes jaar directeur van de vrije basisschool met wijkafdeling te Stavele. Hij bedwong de voorbije jaren niet enkel de coronacrisis, maar ook grote verbouwingswerken. Om het nieuwe schooljaar voor te bereiden, zat Jan de voorbije weken vele keren samen met zijn vervangers. De school is klaar voor 1 september en Jan kan straks met een gerust hart aan zijn sabbattrimester beginnen.

Tijd voor gezin

“Schooldirecteur zijn van twee vestigingen met in totaal zo’n 190 kinderen is een drukke job”, vertelt Jan Candaele. “De hele werkweek gaat op aan de school en tijd voor jezelf is er nauwelijks. Ik heb ook een gezin met drie kinderen van 13, 12 en 8 jaar. Ik hou van de job, maar het zit al langer in mijn achterhoofd om even uit de ratrace te stappen. Nu hier de grote verbouwingen achter de rug zijn, vind ik het een goed moment. Aan het begin van vorig schooljaar heb ik het schoolbestuur ingelicht en begin januari alle leerkrachten. Hun reacties waren unaniem positief. Ik kijk echt uit naar de zee van tijd die vrij komt.”

“Half oktober vertrek ik voor minstens een maand naar Nicaragua om mijn adoptiedochter voor de eerste keer te ontmoeten”

Maar er is nog een andere reden waarom ik dit doe. Sinds november 2017 hebben wij een adoptiekind in Nicaragua, een meisje van 12 jaar. Net als een 70-tal andere gezinnen uit West-Vlaanderen steunen wij maandelijks Autentico, een vzw opgericht door een studiegenoot van mij uit Kuurne. De vzw helpt jaarlijks zo’n 70 kansarme kinderen uit de streek van Tamarindo aan een beter leven. Eén van hen is Jasling, onze adoptiedochter. Half oktober vertrek ik voor minstens een maand naar Nicaragua om haar voor de eerste keer te ontmoeten en kennis te maken met het leercentrum dat de vzw er heeft opgericht. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door dergelijke projecten en ik heb er ook veel bewondering voor. En ons gezin twijfelde geen minuut om het project te steunen.”

Schoolbestuur

Het schoolbestuur kwam uit bij El Patfoort en Nele Devreker uit Leisele om Jan tijdens zijn afwezigheid te vervangen. Beiden zijn leerkracht in Alveringem en kennen de school door en door. “Ik zal hoofdzakelijk in de voormiddag de directietaken op mij nemen. In de namiddag blijf ik les geven aan het vijfde leerjaar”, vertelt Nele. “Mijn collega El werkt halftijds en neemt in de namiddag de taak van directeur op zich. Zo is er altijd iemand. Jan heeft ons de voorbije weken optimaal voorbereid op 1 september. Els en ik zien het helemaal zitten en we wensen Jan een deugddoende break toe!”