Diploma’s uitgereikt bij volwassenenonderwijs CVO Miras

Woensdag werden de diploma’s uitgereikt aan 42 cursisten volwassenenonderwijs van CVO Miras

Dit schooljaar studeren er opnieuw heel wat cursisten af bij CVO MIRAS in Oostende. Na een traject van 1 tot 2,5 jaar behaalden 42 volwassenen cursisten hun diploma. De cursisten hebben ofwel de opleiding logisitiek assistent, zorgkundige of kinderbegeleider, al dan niet in combinatie met tweedekansonderwijs, tot een goed einde gebracht. De cursisten zijn een heel diverse groep van jongvolwassenen en ouderen, allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen… die allemaal klaargestoomd werden om de arbeidsmarkt te betreden. Met de opleidingen biedt CVO MIRAS een antwoord op de noden van de cursisten en op de tekorten die zich op de arbeidsmarkt, en meer specifiek in de zorg, manifesteren. Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen) reikte de diploma’s uit.