Diploma-uitreiking Junior Techniekacademie

Op woensdag 7 december werden de diploma’s van de Junior Techniekacademie uitgereikt in de Middenschool Sint-Pieter. Van oktober tot december konden in Oostkamp 34 kinderen uit het 3de en 4de leerjaar proeven van verschillende technieken. De vier concrete projecten waren: een unieke onderlegger, een led-toverstaf, een houten brug en Milo, de LEGO-robot. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Hogeschool VIVES. (GST/foto GST)