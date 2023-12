Diploma-uitreiking bij Junior Techniekacademie

De jeugdige uitvinders van de Junior Techniekacademie van Tielt mochten hun diploma ontvangen. “Samen met de stad Tielt, Hogeschool Vives en de steun van heel wat partners konden we ook dit jaar opnieuw een mooie workshopreeks van de Junior Techniekacademie aanbieden in Tielt. Via verschillende STEM-workshops ontdekken ze de mogelijkheden binnen domeinen zoals elektriciteit, mechanica of robotica. Zo bouwden de kinderen in deze reeks een Lego-robot die ze vervolgens zelf leerden programmeren, gingen ze aan de slag met hout en creëerden ze een unieke etui uit vilt. De jonge ontdekkers werden tijdens de workshops bijgestaan door twee techniekcoaches. De Techniekacademie van Tielt is steeds een groot succes, ook deze reeks was de groep weer volledig. (SV/foto WME)