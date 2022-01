Diksmuide krijgt in februari een echte heksenschool

Een heksenschool? Dan denk je meteen aan de avonturen van Harry Potter, lange gewaden, toverdranken en ingewikkelde spreuken in een vreemde taal. De school die in Diksmuide komt, is niets van dat alles. Heksen leren er tal van interessante zaken. Hoge Priester en drijvende kracht van de heksenschool Eduard Kestens vertelt er alles over.

Eduard Kestens (69), met heksennaam Donegal, woonde 60 jaar in Oostende en is verhuisd naar Diksmuide toen het huis waar hij woonde werd verkocht. “De eerste zeven jaar van mijn leven waren niet gemakkelijk: tot ik 7,5 jaar was, kon ik niet spreken”, vertelt Eduard. “Toen ik mijn eerste communie deed, gaf men mij nog een drietal weken, de dokters konden mij niet meer helpen. Toch ben ik er bovenop geraakt en wel door de magische krachten van mijn moeder. Al sinds dan kan ik voorspellen, ik draag immers de kracht van vier generaties in mij. Ik was altijd heel spiritueel en toen ik 18 jaar was, wist ik al wat mij in het leven nog te wachten stond. Mijn moeder was, ondanks haar eigen gave, niet zo enthousiast toen ik mij ook spiritueel ging uiten: zij had schrik voor vervolgingen. In mijn leven heb ik heel wat meegemaakt, maar ik ben er iedere keer sterker uitgekomen. Ik volgde wel een opleiding in de spirituele richting, maar het meeste komt uit mezelf.”

Natuurreligie

De heksenschool die in Diksmuide wordt gestart, heeft alles te maken met natuurreligie. “Je kan dit vergelijken met een landbouwer die ook met de natuur leeft. Een cursus hekserij loopt over 7 jaar en kan door iedereen gevolgd worden. Hoewel het ook voor kinderen interessant is, vraag ik dat kinderen begeleid worden door een volwassene, een ouder, leerkracht of familielid. De hekserij staat voor wijsheid en er wordt heel wat geleerd zoals kruidenleer, bomenmagie, alternatieve wijsheid, het zesde zintuig met engelenmagie, spiritisme, foto-analyse, glazen bol, bloemenlezen, reiki, huizen zuiveren, Tarot Rider Waite, de kleine Lenormand, meditatie, stoel-body en energetische massage, magnetiseren, pendelen en nog heel wat meer. De lessen gaan door om de twee weken”, legt Eduard uit. “Naast de lessen kunnen mensen hier ook terecht voor hulp bij allerlei problemen. Bij de kruidenleer leer je bijvoorbeeld hoe je eigen verzorgingsproducten kan maken en ook een eigen zonnecrème. Er wordt numerologie aangeleerd, kleurenkennis, lezen van schilderijen en dergelijke, verrassend en interessant.”

Maanfeesten

Per jaar worden er een aantal feesten gevierd. “Tijdens het jaar worden 8 sabbats gevierd , dat zijn jaarfeesten. Daarnaast worden ook 13 volle maanfeesten gevierd. Daarbij horen een aantal rituelen die ook tijdens de cursus worden aangeleerd. Het jaar begint met Samhain, de laatste oogst in oktober wanneer de natuur tot rust komt. De maanfeesten gaan door buiten in volle natuur en duren van 20 tot 23 uur, om de rituelen hiervoor aan te leren wordt er hier in de tuin geoefend. In de cursus zit ook een stuk yoga verwerkt. Voor de jongeren is het ook heel interessant om zo op een andere manier met de natuur om te gaan en kinderen hebben vooral interesse in engelenmagie. Het zou leuk zijn moest een leerkracht met zijn of haar klas dit kunnen volgen.”