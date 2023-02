Digitale en technische vaardigheden leren ontwikkelen dankzij OpenLAB::Kortrijk

Voortaan kunnen (jong)volwassenen ‘s avonds op een laagdrempelige manier kennis maken met STEM- en maaktechnieken waarbij ze digitale en technische vaardigheden ontwikkelen. Met OpenLAB:: Kortrijk investeert de stad verder in creativiteit en makerschap.

Zes Kortrijkse ‘M-spaces’ bundelen de krachten. Budalab, Texture, Vives Maaklab, Howest Industrial Design Center, Tranzit en de nieuwe Maakbib in de centrale bibliotheek bieden dit voorjaar samen een gevarieerd aanbod van workshops, demo’s en presentaties.

“Met OpenLAB::Kortrijk laten we Kortrijk verder groeien in creativiteit en makerschap. Door jongvolwassenen de kans te geven op een laagdrempelige manier kennis te maken met STEM- en maaktechnieken, investeert de stad in een toekomst waarin innovatie en technologie centraal staan. Laten we samen werken aan een duurzame toekomst door het delen van kennis”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur

Maakproces

Enthousiaste STEM-coaches, begeleiders en vrijwilligers demonsteren maaktechnieken, helpen deelnemers op weg en beantwoorden vragen. Het maakproces en de ontwikkeling van digitale en technische vaardigheden staan centraal. Op het programma onder meer 3D-printen, lasercutting, designcyclus, textielontwerpen CNC tools en coderen.

Bekijk het volledige aanbod en alle info over inschrijving, locatie, aantal deelnemers en prijs op www.kortrijk.be/openlab.

De workshops vinden plaats in de centrale bibliotheek. “Bibliotheken faciliteren het delen en het creëren van kennis. Net in die context promoot de makersplaats in de Kortrijkse bibliotheek het leren door zaken (samen) te maken en het geleerde resultaat met elkaar te delen”, zegt Carol Vanhoutte van de Kortrijkse bibliotheek.

OpenLAB::Kortrijk maakt deel uit van het aanbod van het Digibank Kortrijk project.