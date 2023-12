Derdejaarsstudenten VIVES organiseren NextGen Event Shapers: “Namiddag vol kennis en entertainment”

De 15 VIVES-studenten in de afstudeerrichting eventmanagement met als specialisatie Business Events organiseerden op 4 december NextGen Event Shapers. “De eerste- en tweedejaarsstudenten krijgen een exclusieve eventervaring met congres om de nieuwste trends in de evenementensector te ontdekken”, zegt Hélène Verfaillie (20), aangeduid als CEO van de groep.

De vijftien derdejaarsstudenten business eventmanagement VIVES organiseren dit semester – onder het vak meeting management – een congres voor de eerste- en tweedejaarsstudenten. Dit jaar was het thema vip. “Door dergelijke evenementen te organiseren maken we onze jongere medestudenten warm om voor de afstudeerrichting eventmanagement te kiezen en meer specifiek de specialisatie Business Events. De sector is heel breed en bestaat uit meer dan alleen festivals en muziek”, vertelt Hélène.

“NextGen Event Shapers is een namiddag vol kennis, culinaire verwennerij en entertainment, zoals onze dansende mascotte of quizvragen waarbij de mensen in de zaal een bon van escaperoom Lockdown kunnen winnen. Met enkele vooraanstaande sprekers van onder meer de Kortrijkse Festor, Panama en Iconic Events leerde de volgende generatie eventmanagers – vandaar de naam – over de nieuwste trends in de sector en de do’s en don’ts. De mensen in de zaal zijn uiteindelijk de volgende generatie die de eventwereld zullen vormen.”

De ruimtes in gebouw Onderwijs op de Kortrijkse campus werden feestelijk ingekleed voor NextGen Event Shapers, een event waarop de jongere medestudenten verplicht moeten aanwezig om vervolgens een verslag te schrijven. “We vertrokken vanuit het idee dat eventmanagers ook vip zijn, in die zin dat er zonder ons geen vip zou bestaan. We laten eerste- en tweedejaarsstudenten voelen wat voor een vipbeleving wij kunnen creëren. Onze gasten krijgen een receptie met gratis hapjes en drankjes en ontvangen na het congres – waar het vipthema ook wordt aangekaart – een goodiebag. Er was ook een mogelijkheid om met de sprekers na te praten”, vertelt Hélène. “Daarnaast is het voor ons een leerrijke ervaring. Je werkt in team, je leert samenwerken en ontdekt de praktische moeilijkheden van het organiseren. Domme fouten die we op onze stage volgend semester niet meer zullen maken.”