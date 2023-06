Dentergemse scholieren maken boterhamdozen met topchef Bertollozi in strijd tegen kinderarmoede

De lunch van de leerlingen van basisschool De Wegwijzer uit Wakken was afgelopen week net iets specialer. Topchef David Bertollozi van Bistro Berto kwam er samen met de zesdejaars boterhamdoosjes met net dat ietsje meer maken in de strijd tegen kinderarmoede.

De Stichting pakte voor het eerst uit met een Dag van de Volle Brooddoos. “Met die actie trokken we met vijf topchefs naar evenveel scholen in Vlaanderen en Brussel”, vertelt Colette Meester van Stichting Pelicano. “Samen met de zesdejaars maakten ze voor ’s middags een volle en vooral gezonde brooddoos voor elke scholier klaar. Op die manier willen we de aandacht vestigen op de problematiek van de lege of ongezonde brooddozen. Het onderwerp zit nog altijd een beetje in de taboesfeer. Door leerlingen hierrond te laten werken en nadenken willen we hen bewust van het thema maken.”

Topchef op bezoek

En dus trokken maandag onder andere foodblogger Isabelle Uselli en Viskok van het Jaar Baptiste Tieberghien naar Vlaamse scholen om er boterhamdozen te bereiden. In Wakken mochten 20 leerlingen van basisschool De Wegwijzer aan de slag met topchef David Bertollozi. Hij baatte tot 2019 sterrenzaak Berto in Waregem uit. Nu roert hij in de potten van Bistro Berto in het Regenboogstadion. “Ik ben dus wel wat gewend, maar dit is toch een mooie uitdaging”, vindt hij. “Ik heb er echter bewust voor gekozen om het niet té speciaal te maken. In elke doos stopten we boterhammen met kaas of kalkoenham, met veel worteltjes, komkommer en sla.”

“In mijn jeugd was ik gek op boterhammen met kaas én confituur. Helemaal hetzelfde wilde ik niet doen, maar die zoete toets heb ik toch bewaard door er pareltjes van aardbei aan toe te voegen. Verder heb ik ook zelf eiersalade gemaakt en zit er ook nog een fruitbrochette met ananas, meloen en druif in het pakket. Een appel, yoghurt en gezonde cupcake met groentjes maken het geheel af. Ik vond dit een bijzonder en heel waardevol moment.”

Erg om horen

De Wakkense leerlingen konden het karwei wel smaken. “Door samen alles voor te bereiden sta je er bij stil wat je eet of net niet eet”, vertelt Naylano Noulan (11). “Meestal eet ik enkel een boterham met kaas, maar zijn er weinig groentjes bij. Dat andere kinderen ’s middags soms niks kunnen eten is erg om te horen. Je staat er soms weinig bij stil, maar dit opent mijn ogen toch wel.” Ook Liam Bonné (12) vindt de actie een goed idee. “Geen enkel kind zou honger moeten lijden. Dat we nu allemaal samen uit dezelfde goedgevulde boterhamdoos kunnen is een mooi gebaar.”

In De Wegwijzer is de problematiek niet echt aanwezig. “Maar in Groot-Dentergem helpt het Sociaal Huis jaarlijks toch een paar kinderen die in zo’n situatie verzeild raken”, weet schepen Bart De Keukeleire. “In coronatijden en vorig jaar met de hoge energiefacturen was de situatie iets schrijnender. Nu is het gelukkig wat beter gesteld op vlak van armoede, maar we moeten hier blijvend aandacht voor hebben. Dit initiatief draagt daar zeker toe bij.”