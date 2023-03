Deelnemers Junior Journalistenwedstrijd in de bloemetjes

De deelnemende leerlingen en de winnares aan de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds in Voormezele werden in de bloemetjes gezet. Uit 63 deelnemers van het vijfde en zesde leerjaar werd het werkje van Enora Van Brabant van basissschool Het Wij-land tot winnaar uitgekozen. Haar verhaal kreeg als titel ‘Schurk gevat door twee tienermeisjes uit Vormia’. Op de foto zien we Enora omringd door haar klasgenoten, juf Lore Dejonkheere en bestuursleden van DF De Beke. (foto WD)