Deel van Sint-Jansschool in Moorsele wordt gesloopt: “Dak gaat er af”

De vroegere gemeenteschool in de Sint-Jansstraat in Moorsele gaat binnenkort deels tegen de vlakte. Dat werd tijdens de laatste gemeenteraad goedgekeurd. De site maakt plaats voor meer groen en ontharding. De werken zouden in maart volgend jaar moeten aanvangen.

Sinds het basisonderwijs van BaMo Moorsele niet langer doorgaat in de school in de Sint-Jansstraat was de vestiging Muziek en Woord Moorsele nog de enige gebruiker van het gebouw. In september vorig jaar verhuisde ook het deeltijds kunstonderwijs naar nieuwe lokalen in de Rozenstraat. De schoolgebouwen werden vervolgens een tijdlang beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De gemeenteraad keurde nu het dossier voor de ontharding en vergroening goed. “Het gebouw vooraan wordt afgebroken. De ruwbouwstructuur van de klassen wordt behouden, maar het dak gaat eraf. De binnenkant wordt onthard, daar worden bomen geplant. De sloop kadert in de aanleg van de Sint-Janstuin en de heraanleg van de parking van de naastliggende supermarkt Spar”, zegt schepen van Patrimonium Stijn Tant (CD&V).

Samenwerking Spar

“Er komt een betonnen trage weg van drie meter breed van de wijk ’t Vrije naar het centrum van Moorsele. We maken daar voor voetgangers en fietsers een belangrijke as mogelijk.”

Het komt tot een samenwerking met de supermarkt Spar, zodat de parking mee heraangelegd wordt in het project van de gemeente. “Een deel van de speelplaats wordt verkocht aan de supermarkt en zal semipubliek zijn. Er komen in de Sint-Jansstraat drie extra parkeerplaatsen”, zegt de schepen. “We zijn Spar daarvoor zeer dankbaar. Nu volgt nog de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst.” De gemeente ging in overleg met de omwonenden. “Er zal op een betonvlakte de mogelijkheid zijn om kleinschalige evenementen te organiseren, bijvoorbeeld een toneelvoorstelling, op een talud met banken.”

Het voorontwerp is klaar. De omgevingsvergunning is aangevraagd. De raming bedraagt 525.789,45 euro. Het aanbestedingsdossier werd unaniem goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.