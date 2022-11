De Zonnetuin maakt erehaag voor vuilnisophalers

De week van de vuilnisophaler is in basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis niet onopgemerkt voorbijgegaan. Tijdens hun ophaalronde werden de vuilnisophalers door alle leerlingen van de school op een originele manier bedankt voor hun inzet.

De vuilniswagen reed door een erehaag van joelende kinderen en de vuilnisophalers ontvingen van elke klas heel wat tekeningen en kleine attenties. De leerlingen van de derde graad hadden zelfs gedichten geschreven en overhandigden ook een smakelijk geschenk. Voor de vuilnisophalers een dag die ze niet snel zullen vergeten en ongetwijfeld nog regelmatig zullen aan terugdenken. (PDC)