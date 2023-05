De Zonnebloem veilig op pad met helm

In de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem doet de vriendenkring er alles aan om de kinderen op een veilige manier naar en van school te laten fietsen. Samen met de schoolwerkgroep voor veilig verkeer hebben ze voor een actie gezorgd waarbij de leerlingen de kans kregen om een goeie helm aan te kopen. Directeur Jan De Decker: “Specialized zorgt voor de uitvoering van dit project en we konden er een onklopbare prijs bedingen dankzij de groepsaankoop. Hiermee willen de werkgroep, de leerlingen en de ouders sensibiliseren om zich veilig op de baan te begeven. Een collega van ons had recent nog een groot fietsongeval, en zonder helm was dat niet goed afgelopen. Dat heeft onze ogen geopend voor nog meer veiligheid, want een fluo hesje is al verplicht. We zijn ervan overtuigd dat de Zonnebloemkinderen veiliger zullen pendelen.” Op de foto geven Léon, Georges en Kamilla alvast het goede voorbeeld. (foto JM)