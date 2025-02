De Zonnebloem krijgt voedselbos cadeau

West-Vlaams ondernemer Louis De Jaeger schenkt een voedselbos aan De Zonnebloem in Ardooie. De tuin- en landschapsarchitect heeft als doel om alle 4.000 scholen in Vlaanderen van zo’n voedselbos te voorzien. Het eerste bekostigt hij alvast zelf.

“Ik weet zelf nog hoe het was om naar school te gaan en ik herinner me nog dat de leukste momenten die ik beleefd heb zich aan de enige struik in onze school afspeelden”, opent de 31-jarige Louis De Jaeger uit Brugge. Louis heeft een eigen landschapsarchitectenbureau en heeft over heel de wereld projecten. Van kleine tuinen tot landbouwgronden en privé-eilanden in Argentinië. Daarbij is het steeds de bedoeling om voor vergroening te zorgen en zoveel mogelijk hectare grond terug vruchtbaar te maken. “De toekomst ligt bij de jeugd en dus is het belangrijk om een mooie wereld te creëren voor hen. Kinderen een mooie jeugd geven, daar start alles mee. Als zij een groene speelplaats hebben met een fruitbos dan leren ze allerlei lekkere smaken kennen. Dat heeft een enorme impact op hun leven.”

“Op dit moment planten we het eerste voedselbos aan en dit geven we gratis weg aan de school die het origineelste filmpje opnam. Het is de bedoeling om in de toekomst fondsen te vinden om dit aan iedere school te geven. Via bedrijven of welgestelde families bijvoorbeeld die willen sponsoren of door samen te leggen. Hoe is mij gelijk, maar het doel is dat het er komt.”

Het kostenplaatje voor de school bedraagt zo dus 0 euro. “We weten dat scholen geen geld hebben om zoiets te doen”, betreurt Louis. “Subsidies, die er soms wel zijn, zijn heel moeilijk te krijgen. Terwijl het perfect mogelijk is om dit te doen.”

Vruchten plukken

De eerste bomen en struiken worden eind februari aangeplant. In het eerste jaar kunnen de kinderen al letterlijk de vruchten plukken. Frambozen en aardbeien zullen er al zijn.

“In Vlaanderen alleen al zijn er 4.000 scholen. Dat zijn er ontzettend veel. Het zou fantastisch zijn als we dit project in iedere school kunnen uitvoeren en dat is toch ons doel. In een groter kader willen we 550 miljoen hectare genereren. Dat is een verdubbeling van het Amazonewoud”, besluit Louis. (RV)

Kijk op www.fruitforest.org om het concept te zien.