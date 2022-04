De zeekoet steunt aanleg groene speelplaats VBS Duinen

Vrije Basisschool Duinen in Bredene heeft sinds kort niet alleen een nieuw schoolgebouw in gebruik, ook de speelplaats heeft een heuse groene make-over gekregen. En dat wordt gewaardeerd: Natuurwerkgroep De Zeekoet beloonde het project met een cheque van 500 euro.

Toen het nieuwe schoolgebouw begin dit schooljaar in gebruik werd genomen, was dit voor directeur Tom Doise het signaal om meteen ook de oude, betonnen speelplaats uit te breken en te vervangen door een groene oase. “Ik had een droom maar ik ben vooral trots dat we die samen met de leerlingen en de leerkrachten hebben gerealiseerd”, opent de directeur. “Wat je vandaag ziet, is het resultaat van hun creativiteit. Het is bovendien een speelplaats geworden die de leerlingen uitdaagt. Zo is er een buitenkeuken, een skate- en fietsparcours (inclusief enkele hellinkjes), veel groen, een amfitheater waar buiten les kan worden gegeven en ook een klimboom.”

Maar als het van Tom Doise afhangt, blijft het daar niet bij. “Zou het niet mooi zijn als we hier later een lokaaltje zouden kunnen optrekken waar de leerlingen experimenten kunnen doen, waar ze de wetenschap die ze in de klas theoretisch leren in de praktijk kunnen brengen. Want onze nieuwe speelplaats heeft ook een educatieve waarde. Zo bloeien er hier straks heel wat bijvriendelijke planten en het is de bedoeling dat onze leerlingen hier letterlijk kunnen zien hoe de natuur in zijn werk gaat. Thuis krijgen ze daar vaak de kans niet meer toe. Aan ons, leerkrachten dus, om ze hierin mee te nemen.”

Dat de speelplaats een volledig nieuwe, groene aanblik heeft gekregen, heeft volgens de directeur nog een ander voordeel. “De buren van de school, vooral zij die vanuit de appartementen in de Prinses Marie Josélaan op de speelplaats uitkijken, hebben me al verteld dat de omgeving er een veel aangenamer aanblik door heeft gekregen.”

Versneld gerealiseerd

Eenvoudig was het, ondanks de mooie dromen en plannen, echter niet. “Elke school kampt vandaag voortdurend met geldgebrek. Na onze mooie nieuwbouw waren de centjes wat op en zag het ernaar uit dat het lang wachten zou worden op onze nieuwe, groene speelplaats. Maar ik heb dan maar beslist om zelf financieel wat bij te springen en het schoolbestuur wat geld te lenen om versneld de speelplaats van zijn vreselijke tegels te bevrijden en hier een groene oase aan te leggen”, geeft schooldirecteur Tom Doise nog mee.

“De mooie plannen van de directeur hebben er ons alleszins van overtuigd dat we zijn project financieel moesten bijspringen”, pikt Philippe Beeckaert, voorzitter van de Natuurwerkgroep De Zeekoet, in. “De voorbije twee jaar zijn omwille van corona best zwaar geweest voor onze vereniging. We konden nauwelijks activiteiten organiseren en dus kwam er ook heel wat minder geld in het laatje voor het groene doel. Maar we vonden het niettemin belangrijk om deze groene speelplaats te steunen.” (Marc Mahieu)