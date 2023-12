De Warmste Week met kerstmarkt in vrije basisschool Langemark

Tussen maandag 18 en vrijdag 22 december is de vrije basisschool van Langemark weer helemaal in de ban van De Warmste Week. Tijdens de speeltijden worden liedjes afgespeeld die de kinderen kunnen aanvragen, er zijn Warmste Week-pins met het logo van de school te koop en op donderdag 21 december vindt er een heuse kerstmarkt plaats met knutselwerkjes van de leerlingen.

“We zamelen dit jaar geld in om kinderen in Langemark en ver daarbuiten te helpen opgroeien zonder zorgen”, zegt juf Sara Moeres van de werkgroep die de actie in goede banen leidt. “Dat doen we onder andere door heel de week tijdens de speeltijden liedjes te draaien in ruil voor een kleine bijdrage.”

Pins

Nieuw dit jaar is de gepersonaliseerde DWW-pin die de school liet maken. “Dat is een pin ontworpen op basis van de pin met de vlam van De Warmste Week, maar dan met het logo van de school erin verwerkt”, legt juf Sara uit. “De leerlingen, maar ook mensen van buiten de school, kunnen die aankopen voor 4 euro. Via een reservatiesysteem zijn er al heel wat pins verkocht, volgende week zullen die aangeboden worden.”

De pins zijn ook te koop op de kerstmarkt die de school organiseert op donderdag 21 december vanaf 16 uur. “Het is de eerste keer dat we een kerstmarkt organiseren met warme dranken, jenever…”, pikt juf Amber Milleville in. “Ook de ouderraad is aanwezig met een kraampje met heerlijke wafels. Iedere klas heeft knutselwerkjes gemaakt die verkocht worden aan een klein prijsje, van kerstkaartjes tot kerstversiering. Iedereen is welkom, niet alleen ouders en grootouders. Ook hiervan gaat de opbrengst naar De Warmste Week.”

Hoger bedrag

Vorig jaar konden de leerlingen ook plaatjes aanvragen. Daarnaast organiseerde de school ook een speelgoedmarkt en het Warmste Café. “Toen zamelden we zo’n 1.000 euro in”, zegt directeur Hobie Dujardin. “Dat was al meer dan het jaar voordien. We zitten dus in stijgende lijn en hopen dit jaar opnieuw met een hoger bedrag af te sluiten. Het thema ‘opgroeien zonder zorgen’ is immers een thema dat ons heel nauw aan het hart ligt. Veel dichter kan een thema niet komen bij de leefwereld van een school.”