De Tweesprong trekt op stadsklas naar Gent

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Tweesprong Handzame en Edewalle trokken op stadsklassen naar Gent. Ze verbleven er twee nachten in hostel De Draecke in het centrum van de Oost-Vlaamse hoofdstad. Ze gingen op verkenning in het Huis van Alijn en ze bezochten het bekende belfort en het Gravensteen. Daarnaast stond er ook bowlen op het programa. Ze leerden het huis van Kina kennen en ze maakten een typische boottocht op de Gentse binnenwateren om de middeleeuwse stad wat beter te leren kennen. Afsluiten deden ze met een rondleiding in de Planet Group Arena, voorheen Ghelamco Arena, het huidige stadion van de Belgische voetbalclub KAA Gent. (JDK/Foto JDK)