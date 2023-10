De Tierlantuin investeert in banken voor buitenklas

In GO! Freinetschool de Tierlantuin kunnen de leerlingen sinds kort buiten les volgen. De oudergroep kocht zit- en werkbanken aan. “De grote tuin met speelbos is de ideale plek om tijdens de speeltijd te ravotten, maar ook om bij te leren. De kleuters turnen op de speelplaats of gaan in het bos op zoek naar knutsel- of spelmateriaal. Ook de leerlingen van de lagere klassen trekken regelmatig naar buiten voor bijvoorbeeld een groepswerk”, vertelt juf Freija Van den Fonteyne. “De school engageert zich ook om het dalende leesniveau van Vlaamse kinderen een halt toe te roepen en het leesplezier te verhogen. We nodigen geïnteresseerden uit om met onze leerlingen in kleine groepjes te komen lezen.” Op de foto zien we Lou, Nina en Aube die een leesgroepje vormen met leesmoeder Marijke Zwaeg. (foto EG)

