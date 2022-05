De Ster Tielt start met onderwijs voor leerlingen met ASS

Vanaf 1 september 2022 kunnen ook jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) een opleiding in De Ster in Tielt volgen. De school voor buitengewoon secundair beroepsonderwijs kreeg recent de goedkeuring om naast het bestaande aanbod type 9-onderwijs te organiseren.

De Ster Tielt biedt als kleinschalige school momenteel onderwijs aan een 70-tal leerlingen met een attest type basisaanbod binnen opleidingsvorm 3. Concreet betekent dit dat De Ster jongeren met leermoeilijkheden opleidt met het oog op een doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt. Het team zet in op de talenten en mogelijkheden van elke leerling en streeft zelfredzaamheid na.

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht breidt de doelgroep verder uit en verwelkomt De Ster ook een beperkt aantal leerlingen met een attest type 9 (autismespectrumstoornis), opleidingsvorming 3.

Geen afzonderlijke klassen

De Ster kiest voor een geïntegreerde werking. Afzonderlijke klassen of opleidingen komen er dus niet, maar leerlingen type basisaanbod en leerlingen met ASS krijgen samen les. Het mengen van verschillende types biedt immers heel wat leerkansen: leerlingen leren hoe ze met verschillen kunnen omgaan en bereiden zich op die manier samen voor op een leven na de school.

Kleine klassen en ondersteuning via individuele begeleiding, logopedie of co-teaching in de klas laten zorg op maat van elke leerling toe. Op die manier wil De Ster een warme, veilige plek zijn waar elke jongere tot groei kan komen.

Meer info tijdens de opendag op zondag 15 mei van 14 tot 18 uur, telefonisch op 051 42 75 10 of via dester@molenland.be.