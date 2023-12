De Parel verhuist tijdelijk naar leegstaand ziekenhuis in Roeselare

BuBaO De Parel, een school die onderwijs aanbiedt voor kinderen met een matig tot ernstige mentale beperking, verhuist voor twee jaar van op De Zilten naar de voormalige gebouwen van AZ Delta langs de Westlaan. Tot eind vorig schooljaar maakte Dominiek Savio gebruik van die locatie.

De Parel is verbonden aan De Hagewinde in de Vikingstraat. “Op De Zilten begeleiden we 66 kleuters en lagere schoolkinderen type 2. Het gaat om kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Onze school bestaat sinds 2000, sinds 2006 vinden we onze thuis op De Zilten. De voorbije jaren kenden we een groei qua aantal leerlingen. We willen graag inzetten op een betere accommodatie zodat alles er aangepast is in functie van die kinderen”, aldus directeur Jo Degrande.

Ook Dominiek Savio maakte gebruik van de locatie

De verbouwingswerken worden normaal gezien in het voorjaar van 2024 aangevat. Tijdens die grote verbouwingswerken, die een tweetal jaar zullen duren, neemt De Parel haar intrek in de voormalige gebouwen van AZ Delta langs de Westlaan, vlak naast woonzorgcentrum Westerlinde. Tot vorige zomer maakte Dominiek Savio gebruik van die locatie. Nu de leerlingen van de Gitse school terug les in gloednieuwe gebouwen langs de Koolskampstraat in Gits volgen, staat de locatie in Roeselare leeg. “Dominiek Savio had al van het ziekenhuis een school gemaakt. Dat was voor ons wel een geruststelling dat ook wij toestemming zouden krijgen om hier tijdelijk onze intrek te nemen. In samenwerking met verschillende preventieadviseurs hebben we inmiddels nog enkele aanpassingen gedaan.”

Verhuizing tijdens kerstvakantie

Tijdens de eerste week van de kerstvakantie staat een heuse verhuizing gepland, de tweede week zal gebruikt worden om de klassen gezellig in te richten. Dertig leerkrachten en twintig zorgmedewerkers kijken er naar uit om de leerlingen op 8 januari te ontvangen. Zij richten negen klassen, vijf leefgroepen en een nachtopvang bestaande uit vier kamertjes in. Voor de ingang van de school komt er een autovrij gedeelte en een busstrook. “Westerlinde is heel meewerkend binnen dit verhaal. We zijn hen daar erg dankbaar voor.”