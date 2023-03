De Mozaïek krijgt klimmuur en lachspiegel

Basisschool De Mozaïek Sint- Jozef in Hooglede kon afgelopen week met behulp van de financiële middelen van het Clarafonds lachspiegels en een klimmuur installeren op de speelplaats.

“We vinden het enorm belangrijk dat iedereen zonder uitzondering aanvaard wordt met zijn of haar eigen talenten in onze maatschappij. In het kader van diversiteit en geestelijke gezondheid hebben we een spiegelmuur geïnstalleerd om aandacht te vestigen op het aanvaarden van jezelf en de verschillen onder elkaar. Naar jezelf durven kijken, is voor sommige kinderen een stapje in de goeie richting. De klimsteentjes die we aan de muur hebben bevestigd, zorgen ervoor dat iedereen zich volgens eigen kunnen en tempo letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau kan tillen. Met onze klimmuur willen we ook de durf en het zelfvertrouwen van de kinderen bevorderen. Het zet tevens aan tot meer lichaamsbeweging op een speelse en toffe manier”, aldus directeur Sylvie Vlaeminck.

Komende zaterdag 25 maart organiseert de school een openklasdag waarbij iedereen een kijkje kan komen nemen van 10 tot 12 uur. (EVG)