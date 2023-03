De Koorddanser heeft de mooiste speelplaats van Vlaanderen

De Koorddanser in Meulebeke nam deel aan een wedstrijd voor de mooiste speelplaats in Vlaanderen die het weekblad Knack had uitgeschreven voor de periode van januari tot juni 2023. Voor de maand maart werd de Koorddanser finalist.

In het juryrapport staat dit te lezen. “De speelplaats van de Koorddanser is een avontuurlijke plek waar van alles te beleven valt. Honderd jaar oude bomen spreken tot de verbeelding evenals de boeiende speel- en leerplekken. Dat de school op die manier ook aan natuurbehoud probeert te doen, is zeker een pluspunt. De boomhut, de vuurcirkel, de duiventil, de bezinningstuin en de vele knusse hoekjes voor de kleuters versterken het avontuurlijk gevoel.”